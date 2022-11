Extinction de l’éclairage à Braine-l'Alleud: un bilan rassurant

Finalement, la plupart des bourgmestres ont tenté le pari sachant qu’il fallait de toute façon un accord assez large puisqu’une même cabine électrique peut desservir plusieurs communes.

À Braine-l’Alleud, des mesures complémentaires de sécurisation avaient aussi été prises avec le maintien de l’éclairage dans dix ronds-points et aménagements considérés comme accidentogènes, et l’équipement d’autres endroits avec des réflecteurs puissants type "œil-de-chat", voire des lampes de chantier.

Après un mois, le bourgmestre Vincent Scourneau a demandé à la police locale de dresser un premier un bilan chiffré sur base de comparaisons avec les statistiques encodées depuis 2017 pour la même période. Résultat pour les cambriolages: 23 en 2017, 40 en 2018, 28 en 2019, 37 en 2020, 38 en 2021, et 29 cette année. En ce qui concerne les accidents de roulage avec lésions corporelles, on était à 7 en 2017, 6 en 2018, 7 en 2019, 5 en 2020, 5 en 2021, et 3 cette année.

"À ce stade, la coupure de l’éclairage public entre minuit et 5h n’a aucun impact objectif sur la délinquance enregistrée. Il en est de même sur le plan des accidents avec lésions corporelles", indique le chef de zone, le commissaire divisionnaire Stéphane Vanhaeren, dans le rapport qu’il vient de faire parvenir au maïeur brainois.

Évidemment, il s’agit d’un tout premier bilan après un mois et il n’est pas exclu que certains faits se produisent. Mais la tendance est plutôt rassurante alors que des questions se posaient sérieusement lorsque la décision de plonger les espaces publics dans l’obscurité cinq heures par nuit a été prise.

Et si l’obscurité gênait les délinquants ?

"Pour l’instant, c’est encourageant, confirme le bourgmestre Vincent Scourneau. La décision était compliquée à prendre mais les communes l’ont fait en concertation et en solidarité. Aujourd’hui, on ne constate pas d’effets négatifs et au passage, nous avons déjà économisé 60 000 euros. Nous pouvons même nous demander si ceux qui ont de mauvaises intentions ne sont pas davantage gênés par l’obscurité que par l’éclairage public, parce qu’on les repère plus facilement s’ils doivent utiliser une lampe de poche. Je ne blague pas: on a constaté un vol de plaques d’immatriculation, et c’était sous un réverbère laissé allumé parce que proche d’un carrefour dangereux !"

On notera par ailleurs que pour les deux nuits de réveillon, c’est-à-dire les 24 et 31 décembre, compte tenu des déplacements qui seront sans doute plus importants sur les routes que les autres nuits, l’éclairage public restera allumé en permanence.