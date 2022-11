Dutry a bouclé son Ultra Challenge : « J’ai toujours trouvé la force d’avancer »

Enseignant à la Haute École Vinci à Bruxelles dans les départements coaching sportif, préparation physique et éducateur spécialisé en activités sociosportives, également coach mental depuis une dizaine d’années, François Dutry a donc avalé les kilomètres tout au long de cette année 2022.

Tout a commencé en mai avec les Relais pour la Vie de Braine et Mons durant lesquels il a marché 42,195 km (un marathon) en 7h autour d’une piste ou de l’hippodrome. Relais pour la Vie auquel il était également présent à Charleroi en octobre et où il a marché 50 km sur une boucle de 400 m.

En juillet, il est parti à l’assaut de l’Ultra Tour des Sources, un parcours de marche de 157 km et 4 140 m de dénivelé positif bouclé en 32 heures. "En hommage aux personnes décédées du cancer, et en particulier à mon ami Fred."

Il y a encore eu Le Casse Pattes revisité en VTT, une randonnée cycliste de 200 km avec 2 800 m de dénivelé positif, bouclée en 7 heures 30 le 1er septembre et puis l’Ironlakes (en relais), un triathlon full distance (3 800 m natation/174 km cyclisme/42 km course) le 17 septembre.

Un dernier rendez-vous éprouvant. "Ça a été la pire journée de 2022 au niveau météorologique. Lorsque mon ami a pris le départ à 7h pour la partie natation, l’eau était à 4 degrés. De mon côté, j’étais déjà frigorifié rien qu’à l’attendre pour la partie vélo. J’ai alors roulé pendant six heures dans des conditions dantesques avec la pluie, le froid et le vent. Sur le parcours de 180 km, j’ai pensé abandonner 180 fois mais je ne l’ai pas fait car je savais pourquoi je le faisais", explique-t-il.

Au-delà de ce moment difficile, il y en a eu d’autres marquants. "Je pense à ces moments vécus en solitaire lors des Relais pour la Vie. Celui de Braine où je clôture mon marathon sur la piste d’athlétisme à 1h du matin ou celui à Charleroi où j’ai marché toute la nuit, seul. C’est dans ces moments que l’on s’imprègne vraiment du challenge, du pourquoi on s’est lancé dans un tel défi. Tout au long de ces défis j’ai connu des moments de doute, il y a eu des envies d’abandonner mais j’ai toujours trouvé la force d’avancer au fond de moi car je n’avais pas le droit d’abandonner. Je me battais pour ces personnes qui souffrent ou sont parties à cause de cette fichue maladie."

D’un point de vue sportif, François Dutry s’est surpris tout au long de l’année. "Le bilan sportif est hyper positif dans le sens où, à 48 ans, je me suis retrouvé dans une forme physique et mentale jamais atteinte. Je ne me pensais pas capable d’encaisser autant d’efforts sans connaître de pépins physiques. Quand je vois les centaines de kilomètres parcourus à pied et les milliers à vélo, je trouve ça assez exceptionnel pour le sportif amateur que je suis. Et puis il y a eu toutes ces belles rencontres humaines si enrichissantes."

Un nouveau challenge en 2023 ?

De quoi repartir pour un nouveau challenge en 2023 ?

"Mon corps doit d’abord se reposer un peu mais l’envie est bien présente. En 2023, je continuerai à me dépasser sportivement mais pour différentes causes cette fois, plus exclusivement pour la Fondation contre le Cancer, tout en accentuant la dimension sociale."