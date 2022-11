Le promoteur, qui comptait raser cet immeuble néoclassique appartenant à l’histoire locale pour construire un immeuble à appartements a abandonné, et le pouvoir organisateur de l’école L’Esperluette s’est porté acquéreur avec un projet qui sauvegarde à la fois le bâtiment et le petit parc attenant.

En commission du budget et de la tutelle sur les bâtiments scolaires, lundi au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des questions sur le sujet ont été posées au ministre Frédéric Daerden.

"Vous aviez déclaré en juillet que le conseil de gestion du Fonds de garantie des bâtiments scolaires, qui s’est réuni le 20 juin dernier, a marqué son accord sur la demande de garanties et de subventions en intérêts pour l’acquisition du bien pour un montant d’un peu plus de 942 000 euros, ainsi que pour les travaux d’aménagement de ladite acquisition pour un montant d’un peu plus de 636 000 euros, a interpellé André Antoine (Les Engagés). Monsieur le ministre, dès lors que de gros travaux sont à prévoir, avez-vous été sollicité afin de revoir les montants octroyés au vu de la crise énergétique et de l’augmentation du coût des matériaux ? A-t-on chiffré la hausse du coût des rénovations ?"

Dans la réponse qu’il avait préparée, le ministre confirme le double accord de principe du Fonds de garantie des bâtiments scolaires, tant en ce qui concerne l’acquisition que les aménagements. Pour ceux-ci, le montant de 636 844 euros correspond à l’estimation réalisée en 2022 par le bureau d’architecture qui assiste le pouvoir organisateur de l’école.

Lorsque les résultats de l’adjudication seront connus, un accord ferme sera donné et à ce moment-là, le montant des travaux mentionné dans l’accord de principe sera indexé selon une formule qui prendra en compte les variations des salaires et charges des ouvriers, et l’index des prix des matériaux.

"Le conseil de gestion du Fonds de garantie est sensibilisé aux difficultés des écoles face à la hausse des prix de l’énergie et reste ouvert à toute demande de complément si le montant résultant du marché de travaux s’avérait plus élevé que l’estimation de départ", complète le ministre, précisant qu’il reste évidemment attentif à l’évolution du dossier.