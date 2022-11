Rappelons, pour faire bref, que l’adoption de ces statuts était exigée par le collège communal afin d’assurer à l’avenir un contrôle sur les finances et le fonctionnement administratif du Centre culturel, vu les importants subsides versés chaque année à l’institution.

Le texte a fait l’objet de discussions (parfois tendues) durant des mois avec le conseil d’administration. Il avait été adopté en août par les administrateurs avant un revirement, puis une adaptation de dernière minute du principe de la "double majorité" pour l’admission de nouveaux membres représentant le secteur associatif.

Il y a quelques jours, le conseiller communal écolo et administrateur du centre culturel Corentin Roulin avait recommandé aux membres de l’assemblée générale de voter favorablement sur ces nouveaux statuts, tout en précisant qu’ils étaient "largement favorables" à la commune, et que ce vote était en quelque sorte contraint, sous peine de disparition pur et simple de l’ASBL…

Une assemblée générale « calme et sereine »

L’échevine brainoise de la Culture, Chantal Versmissen, affirme en tout cas que cette assemblée générale de jeudi soir a été "calme et sereine". Quant au vote, il est très clair puisque pratiquement exprimé à l’unanimité. Cinquante-huit personnes étaient présentes et trente-quatre procurations ont été acceptées. Les nouveaux statuts ont été approuvés par 90 votants, pour un seul non et une abstention.

Le texte désormais adopté prévoit, outre la double majorité, que le directeur financier de la commune examinera les comptes de l’ASBL. L’échevine de la Culture exerce désormais, de droit, la présidence du Centre culturel. La présidente actuelle, Aurélie Étienne, a accepté de reprendre le secrétariat.

En juin dernier, le conseil communal avait voté – majorité contre opposition – un point autorisant le collège à lancer une procédure judiciaire de résiliation du contrat-programme passé avec le Centre culturel si les nouveaux statuts n’étaient pas approuvés. Avec le vote de jeudi soir, cette perspective s’éloigne donc.

Un manager de crise va arriver pour prochainement pour épauler l’équipe et l’échevine de la Culture envisage de réorganiser ses compétences pour dégager davantage de temps afin de renforcer sa présence au Centre culturel.

Est-ce le début d’une normalisation des relations avec la commune, alors qu’une instruction judiciaire est toujours en cours à propos du fonctionnement passé de l’ASBL ?

« Les cicatrices sont toujours là mais je suis optimiste »

"On espère en tout cas que 2023 se déroulera sous de meilleurs auspices, répondait vendredi Chantal Versmissen. Les cicatrices sont toujours là, mais je suis une indécrottable optimiste… On va voir aussi quelles complémentarités peuvent être instaurées entre le Centre culturel et la Maison de la culture, pour que Braine-l’Alleud soit encore plus rayonnante."