Centre culturel de Braine-l’Alleud : Écolo veut « dépasser la crise »

Administrateur du Centre culturel brainois et conseiller communal Écolo (opposition), Corentin Roulin est un des acteurs importants du conflit qui oppose depuis plus d’un an le Centre culturel et le collège. Il est intervenu plusieurs fois au conseil communal pour fustiger publiquement la position de la majorité dans ce dossier, et il a un temps mené la fronde, au conseil d’administration du Centre, contre l’adoption des nouveaux statuts que veut imposer la Commune.