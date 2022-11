Ce resto ouvert à tous, qui propose des repas chauds complets pour 4 €, fonctionne depuis 2014 grâce aux dons en nature des magasins locaux, aux dons financiers et au dévouement de bénévoles (lire ci-dessous). Et ces trois piliers ont récemment été ébranlés par la crise sanitaire d’abord, et économique ensuite.

Aujourd’hui, le projet continue à fonctionner mais l’ASBL doit penser à l’avenir et il n’est pas rassurant, avec l’augmentation constante du prix des énergies. Pour l’instant, Resto & Compagnie est hébergé à titre gratuit par l’espace Germinal (la Maison du peuple) mais paie ses consommations énergétiques pour ne pas mettre son ASBL hôte en position délicate. Et pour 2023, on sait qu’il conviendra de prévoir des montants triplés, voire quadruplés.

Trouver au moins 20 000 €

En clair, il faudra trouver au moins 20 000 € pour boucler le budget l’an prochain en maintenant le même service pour les usagers. D’où l’appel à la solidarité que lance l’ASBL, et la vente le vendredi 18 novembre d’un "couscous à emporter" au prix de 15 €. Ceux qui veulent soutenir Resto & Compagnie peuvent passer commande, et l’initiative de ce repas de soutien à emporter sera sans doute rééditée chaque mois en 2023.

Avant la période Covid, des repas événements étaient organisés régulièrement dans le même but. Ils ont été suspendus, puis ont repris mais ils fonctionnent moins bien. D’où cette nouvelle formule à emporter, en espérant qu’elle aura davantage de succès.

Les grandes surfaces ont moins à offrir

Le soutien des pouvoirs publics, Région wallonne et Commune, lui, reste acquis à ce stade. La Commune verse depuis 2014 un subside annuel (non indexé) de 7 000 €, soit la somme qui était versée auparavant à la maison des jeunes lorsqu’elle proposait des repas quotidiens. Les responsables croisent les doigts pour le maintien de ces aides publiques.

"On ne demande pas l’impossible aux pouvoirs publics, on sait qu’ils doivent aussi répondre à de nombreuses demandes, indique Olivier Parvais, président de l’ASBL Resto & Compagnie. On mise aussi sur la solidarité des citoyens, d’où cet appel que nous lançons via la presse mais aussi via des flyers qui seront déposés dans les commerces locaux."

L’autre souci concerne les dons en nature. Une grande partie des produits frais servant à confectionner les repas viennent des invendus des magasins locaux. Mais avec la crise, les grandes surfaces ont changé de politique et veillent à réduire au maximum le gaspillage. Elles ont dès lors moins à offrir, ce qui oblige les responsables de Resto & Compagnie à acheter davantage de nourriture, notamment de la viande. Ceci augmente le montant des dépenses, d’autant que les prix de la nourriture sont aussi à la hausse depuis des mois…