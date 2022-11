Quart-temps: 14-22, 13-14, 10-17, 15-23.

Grengewald: 16/52 (4x3), 16/21 LF, 35 reb., 11 ass., 10 ftes. JAMES 21 (1x3), Wolff 2, VUCKOVIC 5, HETTING T., Leches, Hetto, LOGIC 12, Schreiner L. 9 (3x3), HETTING L. 3, Rollmann -. Schreiner J.

Castors: 32/65 (9x3), 3/7 LF, 40 reb., 22 ass.,19 ftes. KROSELJ 5 (1x3), Leblon 4 (1x3), SARR 8, TADIC 2, LELIK 17 (3x3), Uro-Nilie 11 (1x3), LINDSTROM 13 (1x3), Devos 5 (1x3), Fogg 11 (1x3).

La trentaine de supporters brainois qui avait parcouru en voiture les 225 kilomètres assistait à un début de match paradoxal. Malgré 3 pertes de balle, 1 lay-up raté et 1 block subi, Braine avait pris rapidement les commandes. Cette avance était due à un petit récital bienvenu à distance. Quatre Brainoises y avaient été de leur rose personnelle. Comme Devos et Uro-Nilie ajoutaient leur écot, le jardin fleuri brabançon recensait six triples au bout de 11 minutes pratiquement à sens unique: 14-28.

Comme leur coach leur avait reproché face à Namur, les Castors n’enfonçaient pas le clou alors que le team brabançon s’envolait à +16. Tandis que Grengewald et son Américaine James gagnaient en confiance, les dames de Fred Dusart perdaient leur influx et manquaient d’intensité, notamment au rebond défensif. Leur dextérité envolée, elles peinaient sur jeu placé, peu aidées par un arbitrage tout sauf au diapason européen. Grengewald sentait ce manque d’assurance adverse et plaçait un 7-0 pour rester dans le match au bout de 20 minutes: 27-36.

Braine reprenait dans le bon tempo au plan défensif. L’attaque s’en portait directement mieux. Comme Fogg se montrait efficace au périmètre et dans la raquette avec 7 unités, les Castors plaçaient un 2-13 pour mener allègrement de vingt points: 29-49 (25e). Capables de belles envolées puis dans la foulée de sombrer dans les abîmes, les Brabançonnes subissaient un 5-0 en fin de troisième période: 37-53 (30e).

Cet ultime avertissement était pris fort au sérieux par les Castors qui imposaient leur physique et leur endurance. Le trio étranger du BBC (James – Logic – Vuckovic) avait beaucoup donné mais devait s’effacer face au collectif brainois. Satisfait des trente bonnes minutes brainoises, le coach Dusart avait moins apprécié la prestation du trio en gris: "C’était un arbitrage désinvolte. C’est 7 à 21 au niveau des lancers. 4 à 5 fautes anti-sportives ne sont pas sifflées en notre faveur. Avec un arbitrage normal, on aurait été à +30. Ils ne se rendent pas compte les refs qu’il s’agit de notre travail et que lorsqu’on fait les comptes au classement, l’average change tout."