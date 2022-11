Braine-l’Alleud : plus de permanence le samedi, pour économiser

C’est que l’ensemble de celles-ci, en incluant les infrastructures sportives, la police, les écoles, les crèches, les carburants des divers services et tous les bâtiments communaux, s’élèvent déjà à deux millions d’euros au tarif des contrats fixes en vigueur jusqu’au 31 décembre. Et les projections incitent à prévoir pour 2023 une multiplication par quatre pour élaborer les budgets…

"Cela fait des années qu’on s’est lancé dans des actions pour diminuer les consommations, au départ d’un audit énergétique, explique le bourgmestre, Vincent Scourneau. Le fait d’avoir regroupé six bâtiments en un seul à l’avenue du 21 Juillet nous permet aussi d’économiser des centaines de milliers d’euros depuis 2017, d’autant qu’on a réalisé des aménagements pour optimaliser les consommations avant de s’installer. Mais on doit continuer à chercher des économies. Vu la situation actuelle, les mentalités ont évolué et nous prenons des mesures qu’on n’imaginait même pas il y a un an…"

Parmi celles-ci figure la diminution de la température dans les bureaux communaux, qui sera ramenée à 19 degrés maximum. Dans les infrastructures sportives, ce sera 15 degrés et les entraînements sont avancés en journée pour moins utiliser l’éclairage extérieur. Si cela permet de réduire de 10 % l’énergie consommée, cette seule mesure entraînera une économie de 2 400 € par mois au tarif de 2023.

Une décision a également été prise en ce qui concerne les permanences qui étaient organisées sur rendez-vous, le samedi, à l’administration communale. Celles-ci seront déplacées le mercredi de 14h à 19 h. Ainsi, le chauffage dans le bâtiment pourra être coupé dès le vendredi après-midi, pour n’être rallumé que le lundi matin. De quoi économiser un jour de chauffage par semaine…

En ce qui concerne l’électricité, le bâtiment de l’administration est par ailleurs équipé depuis quelques semaines de 543 panneaux photovoltaïques, qui ont été placés sur les toitures.

À terme, le collège envisage de ne plus chauffer au gaz mais de remplacer le système actuel par des pompes à chaleur, que ces panneaux alimenteront alors en électricité verte et gratuite.