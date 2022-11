La liaison dura un an, du 30 mars 2019 au 30 mars 2020. Marianne (emprunt) déposera plainte le 6 juin 2020. Elle déclara avoir reçu une première gifle le 1er juillet 2019. Le 24 octobre suivant, une autre gifle la projeta contre un mur de leur logement avant qu’elle ne soit poussée dans l’escalier avec coup au ventre alors qu’elle était enceinte. Elle fit une fausse couche.

Le 2 février 2020, elle fut frappée par un coup de poing américain. Le 23 mars, elle reçut un nouveau coup à un arrêt de bus proche d’une agence immobilière. Un témoin tout à fait neutre vola à son secours avant qu’une ambulance ne la transporte au Chirec.

"Des disputes, oui, il y en eut beaucoup, avec des cris, expliqua Nicolas. Et on buvait aussi. J’ai frappé dans des objets, mais jamais sur elle. Elle me mettait à bout. Par contre, elle a utilisé mon GSM pour s’envoyer des messages comme si c’était moi qui en étais l’auteur".

"Une relation toxique, ramassa l’avocate Celia Dierick au nom de sa cliente qui, exaspérée, menaça un jour de se suicider en se jetant par la fenêtre. Il l’encouragea à passer à l’acte".

Le parquet considéra les préventions clairement établies. Il aurait peut-être été enclin à une certaine mansuétude mais, face à l’absence de remise en question du prévenu, il requit 15 mois de prison avec sursis probatoire, un suivi psychologique et une formation à la gestion de l’agressivité.

Le tribunal s’est contenté de 8 mois de prison avec sursis, d’une amende ferme de 400 € et 1 000 € à la victime.