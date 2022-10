Braine-l’Alleud : il y a cadenas et cadenas…

Le montant de cette prime communale est de 10% du prix d’achat, avec toutefois un plafond qui a été fixé à 100 €. Le collège a proposé que ces conditions soient maintenues pour 2023, soulignant que Braine-l’Alleud était une des rares Communes wallonnes à subventionner l’achat de vélos conventionnels par les particuliers.

Mais du côté de l’opposition Écolo, on a tenté de pédaler un peu plus loin encore. En expliquant que lorsqu’on achète un vélo, il faut aussi s’équiper correctement et que cela occasionne des frais supplémentaires. D’où la proposition d’une prime communale supplémentaire couvrant 25 % de l’achat d’un cadenas pour éviter les vols, et 25 % pour le casque qui est plus que conseillé.

La proposition n’a manifestement pas emballé le collège…

"C’est sympathique sur le papier mais on octroie déjà une prime de 100 €, en plus de la prime de la Région et de celle de la Province, a répondu Pierre Lambrette, en charge des finances. Après le cadenas, ce sera quoi ? La gourde, les gants… Nous sommes dans un contexte de difficultés budgétaires pour les Communes, et nous décidons ce soir, malgré tout, de maintenir cette prime. Alors que depuis son lancement, elle a occasionné une dépense de 120 000 € au total. Cela a explosé après le Covid, avec 50 000 € rien qu’en 2021."

Pas de quoi convaincre les Verts de diminuer le braquet: ils estiment qu’aider à l’achat d’un cadenas ou d’un casque, c’est contribuer à supprimer les freins à l’achat d’un vélo.

"Renseignez-vous, certaines mutuelles offrent déjà des casques aux cyclistes, a répondu le bourgmestre, Vincent Scourneau. En ce qui concerne une prime pour les cadenas, j’y suis plutôt favorable… mais seulement pour les cadenas à mettre sur le budget communal !"