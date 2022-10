De quoi faire de sérieuses économies à l’heure où les Communes cherchent à faire diminuer les coûts de la consommation d’énergie. Pour Braine, les responsables estiment qu’éteindre cet hiver l’éclairage public cinq heures par nuit permettra d’économiser environ 60 000 € par mois. C’est qu’à l’heure actuelle, seuls 15 % des luminaires ont été équipés d’ampoules LED par ORES.

Important à garder à l’esprit: on n’éteint pas toute la nuit. Le soir jusqu’à minuit, l’éclairage sera en fonction, et il reprendra également à partir de 5 h, donc aux heures durant lesquelles les routes sont le plus fréquentées.

Huit ronds-points et deux carrefours « épargnés » par la coupure

N’empêche, du côté de la Commune, on nourrissait tout de même quelques craintes et des discussions ont été menées avec ORES pour que certains carrefours, les plus accidentogènes, ne soient pas plongés dans l’obscurité. Un accord a été conclu pour dix d’entre eux: "Huit ronds-points et deux carrefours avec des aménagements, précise le bourgmestre, Vincent Scourneau. Techniquement, ce n’est pas évident de se limiter à ces seuls points précis: il n’est pas impossible que quelques lampes dans l’une ou l’autre rues adjacentes restent aussi allumées toute la nuit pour que ces carrefours soient éclairés".

Voici ces dix endroits: il s’agit des carrefours avenue Alphonse Allard – avenue Germinal, avenue Alphonse Allard – rue Saint-Sébastien, route de Piraumont – boulevard de l’Alliance, route de Piraumont – piscine, route de Piraumont – chaussée d’Ophain, route de Piraumont – boulevard d’Angleterre, chaussée d’Alsemberg – rue de la Dame à la Rose, chaussée d’Alsemberg – drève des Pins, boulevard de l’Europe – avenue Béatrice de Cusance, et boulevard de l’Europe – square Riva-Bella.

À ce stade, il semble que les voiries régionales ne subiront pas de coupures non plus. Mais en dehors de ces dix carrefours sauvés de l’obscurité, la Commune a réfléchi aux moyens d’en sécuriser une quarantaine d’autres quand le réseau électrique sera coupé. Et le collège s’est inspiré de ce qui se pratique en France, pour signaler les ronds-points.

Il a acheté un premier lot de 100 "yeux de chat" – 600 au total sont commandés – qui sont en cours de placement aux endroits les plus sensibles. Il s’agit de catadioptres en verre, à ce point efficace que lorsqu’ils se trouvent dans le rayon des phares, on a l’impression qu’il s’agit de sources lumineuses ancrées dans le sol. Ils sont placés dans les axes d’entrée des carrefours et sur les bordures des ronds-points.

Des lampes clignotantes de chantier aussi

Pour d’autres carrefours plus sensibles encore, la Commune a acheté une centaine de lampes clignotantes de chantier, fonctionnant avec des cellules photovoltaïques qui alimentent une batterie grâce à l’énergie solaire. Selon le fabricant, c’est suffisant pour assurer le fonctionnement durant la nuit et par sécurité, une pile classique est prévue pour prendre le relais en cas de souci. Les poteaux qui vont accueillir ces lampes sont en cours de placement.

L’ensemble du dispositif sera donc fonctionnel dès le 1er novembre, lorsque la décision de couper l’éclairage public sera mise en œuvre.

"Nous avons fait la balance entre la priorité qui est de réaliser des économies vu la situation actuelle, et la nécessité de la sécurité, précise le bourgmestre. Mais il est évident que si on constate des problèmes, comme une recrudescence des accidents, on se remettra autour de la table avec ORES."