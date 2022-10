Nivelles : plus de 18 tonnes de déchets sous le parc de la Dodaine

Alors qu’auparavant, les débordements étaient exceptionnels, ils sont pratiquement devenus habituels lors de pluies importantes. Avec de gros dégâts dans le jardin français entre les deux étangs, et de l’eau que ne parvenait plus à absorber le réseau d’égouttage, ce qui provoque notamment l’inondation des voiries et des allées.

Lorsque nous avions interrogé le bourgmestre à ce sujet, Pierre Huart disait suspecter un problème dans les égouts et annonçait qu’il demanderait à l’intercommunale inBW de regarder cela de près. Une endoscopie a été réalisée et il est apparu que certaines portions d’égouttage étaient perpétuellement en charge, c’est-à-dire remplies d’eau même en dehors des périodes de pluies importantes. Le signe d’un mauvais fonctionnement.

Durant toute cette semaine, une société spécialisée a été mandatée par la Ville pour curer ces centaines de mètres d’égout, non seulement sous la voirie principale qui traverse le parc mais aussi du côté de la piscine.

Manifestement, il y a du travail. Lundi, au premier jour du chantier, cette entreprise a retiré pas moins de 9 tonnes de déchets sur environ 250 mètres d’égouts. Des branches, des déchets divers ainsi que des briques provenant sans doute de l’ancienne structure. Les images prises après curage montrent également que dans certaines portions, les racines des arbres se sont infiltrées dans les conduits. Il faudra donc, pour compléter le travail, s’attaquer aussi à ce problème.

Mardi, environ 9 tonnes supplémentaires ont encore été retirées mais sur une distance plus importante: environ 450 mètres. Et mercredi matin, le travail continuait: lors de notre passage, la société a évacué de gros pavés, ainsi qu’une grille métallique qui était bloquée dans le réseau d’égouttage sous l’avenue Jules Mathieu. Mais les conduits semblaient cependant moins encombrés au fur et à mesure que la machine avançait vers le boulevard.

"Du côté des terrains de hockey, les égouts sont de forme circulaire et l’eau y stagne davantage, confirmait sur place le responsable du chantier. Plus loin, ils sont de forme ovoïde, ce qui favorise le courant et les déchets sont emportés."

Le coût pour la Ville des travaux en cours est de 28 800 € HTVA. Lorsqu’ils seront terminés, l’inBW sera à nouveau appelée au parc, pour vérifier avec une caméra l’état des conduits qui seront alors bien dégagés. Il faudra ensuite programmer certaines réfections dans les parties où le réseau est endommagé, ou encombré par les racines.