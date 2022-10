Vol violent à Braine-l’Alleud, interception à Arlon

Une semaine plus tard, à Incourt, des voleurs sont mis en fuite par l’occupant d’une villa. Une partie de la plaque de l’Audi des suspects est relevée, et les caméras de surveillance installées aux alentours permettent aux enquêteurs de visionner ce véhicule, dont la plaque a en réalité été volée.

Le 20 février 2021, à Goutroux, dans la région de Charleroi, deux personnes âgées sont attaquées chez elles: le couple est menacé, frappé et ligoté par les auteurs qui réclament de l’argent et de l’or. Ils parlent le français avec un accent des pays de l’Est.

Le 4 mars, retour en Brabant wallon: dans une belle villa de Braine-l’Alleud où la nounou des deux enfants loge sur place, cinq hommes armés, portant des gilets pare-balles et des brassards de police débarquent vers 21 h. La nounou est seule avec les fillettes. Elle est mise au sol, frappée, ligotée sur une chaise et les auteurs, qui ont ici aussi un accent de l’Est, réclament de l’argent et veulent savoir où se trouve le coffre-fort. Ils menacent de s’en prendre aux enfants pour avoir cette information, et retournent tout dans la maison. Une des fillettes leur explique, malgré la terreur, qu’il n’y a pas de coffre. Ils repartent avec des bijoux, des ordinateurs et un iPhone.

Charleroi, rue Turenne

Faisant divers recoupements, notamment en utilisant les images des caméras ANPR sur les axes routiers empruntés par les voleurs, les enquêteurs parviendront à remonter leur piste. Ils localisent un logement à Charleroi, rue Turenne, d’où partaient les voitures suspectes. Des observations sont mises en place et le 11 mars 201, lorsqu’une BMW et une Peugeot avec quatre suspects à bord prennent la direction de la province du Luxembourg, elles sont discrètement suivies par la police fédérale.

Dans la région d’Arlon, les véhicules s’arrêtent dans un bois. À l’abri des regards, des plaques volées sont apposées sur les deux voitures et les occupants reprennent la route, le visage masqué et les mains gantées. Jugeant que des faits graves vont à nouveau se produire, les policiers décident d’intervenir.

Ils veulent intercepter les voitures sur l’autoroute. La BMW tente de faire valser la voiture de police dans un talus, puis s’engage sur l’aire d’Hondelange. Les suspects balancent là un sac qui contient des pieds-de-biche et des tournevis, puis remontent sur l’autoroute. Les policiers réussiront finalement à faire stopper tout le monde, et quatre hommes sont interpellés.

Sept prévenus

Après tous les devoirs d’enquête, sept prévenus originaires de Croatie et de Serbie, la plupart ayant déjà des antécédents dans d’autres pays européens, ont été cités devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon. Se basant principalement sur une prévention d’association de malfaiteurs qu’il estime établie, le ministère public a requis des peines de cinq ans de prison contre chacun d’entre eux.

Les avocats de la défense contestent une bonne partie des faits, soulignant que les enquêteurs n’ont pas réussi à déterminer exactement quel prévenu a fait quoi, à Braine ou ailleurs.

Les plaidoiries se poursuivront le 8 novembre.