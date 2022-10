Braine-l’Alleud : une « pochette d’urgence » pour les aînés

Une nouvelle initiative se concrétise ces derniers jours: la distribution de "pochettes d’urgence" destinée aux seniors et aux personnes à la santé fragile. Le principe n’est pas neuf puisqu’il est déjà appliqué dans plusieurs communes du Brabant wallon, mais à l’aide de boîte à tartine. Il s’agit, pour faire bref, d’améliorer la transmission des informations médicales en cas d’intervention d’un service de secours au domicile, en regroupant tous les renseignements utiles dans un même lieu que peuvent facilement trouver les intervenants.

Un objet commun à toutes les maisons, à côté duquel il est impossible de passer et qu’on trouve pratiquement toujours dans la cuisine est le frigo. Avec l’appui du CPAS et la collaboration de la présidente de l’Association des médecins généralistes de Braine-l’Alleud, la Dr Luce Collart, BL’ADA a planché sur la question. Il a été constaté que la solution de la boîte à tartine jaune adoptée ailleurs avait un inconvénient: son encombrement, tant lorsqu’il s’agit de stocker ces contenants avant distribution qu’une fois ceux-ci installés dans les frigos des bénéficiaires.

La boîte, à Braine, est donc remplacée par une trousse plastifiée, de couleur jaune. Placée dans le frigo, elle contient une fiche de suivi médical (nom du médecin traitant, état des vaccinations, opérations subies, personnes de contact, etc.) et une liste des médicaments pris régulièrement par le ou les occupants du logement.

Disponible en pharmacie et chez le mdédecin

On y retrouve aussi un autocollant à placer à l’entrée du domicile. Ainsi, les intervenants savent d’emblée qu’ils trouveront toutes les informations dans le frigo. Un document à remplir peut aussi être placé dans le portefeuille.

Ces pochettes sont dès à présent disponibles chez les pharmaciens et les médecins participants à l’opération, ainsi qu’au guichet de l’administration communale. Un membre de BL’ADA a également rencontré les pompiers et les ambulanciers locaux pour expliquer le principe, et demander leur collaboration lorsqu’ils sont en intervention.

"Le CPAS a pris en charge l’intégralité des coûts pour cette initiative. Pour l’instant, on est aux alentours de 2 000 €, pour 1 000 pochettes dans un premier temps, confirme le président du CPAS, Pierre Lambrette. Cela nous semblait effectivement plus facile qu’une boîte à tartine. On a fait un petit marché pour interroger trois fournisseurs et en fonction des retours, si ça fonctionne, on pourra en commander davantage."