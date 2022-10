Braine-l’Alleud : une controverse à propos des bornes de recharge

L’idée est de faciliter le passage à la mobilité électrique pour la population en prévoyant un nombre suffisamment de bornes de recharge. Celles-ci seront installées et gérées par un opérateur privé auquel la Commune concédera l’exploitation du réseau qu’elle a préparé. Un retour financier est attendu en fonction des kilowattheures vendus, et de l’occupation de l’espace public.

Mais Christine Huenens (IB) s’est étonnée des modifications apportées au plan initial, approuvé en juillet 2021. Il apparaît que certains emplacements ont été modifiés, avec aussi des suppressions et un ajout.

L’opposition s’étonne notamment qu’à l’avenue Alphonse Allard, à proximité de la pharmacie, il est à présent prévu d’aménager deux emplacements contigus à l’arrière de l’arrêt de bus. Soit onze mètres qui ne seront plus disponibles pour garer les voitures "classiques", dans une zone où le stationnement n’est déjà pas évident. Un riverain qui ne pourra plus se garer devant chez lui se sent d’ailleurs lésé…

Selon l’échevin des Travaux, Henri Detandt, les plans ont seulement été adaptés à la marge, pour des raisons techniques. Après juillet 2021, la Commune est allée plus loin dans l’étude, et a discuté avec ORES pour être sûre que les cabines pourraient délivrer des puissances intéressantes, avec des bornes à 22 kW et même certaines à 120 kW qui permettent de recharger une voiture en une vingtaine de minutes.

Toutes les cabines ne convenaient pas, donc il y a eu deux ou trois changements. "Cela relève de l’exécution, ce sont des détails par rapport à l’ensemble du plan", précise l’échevin.

En ce qui concerne l’avenue Allard, au départ, il avait été envisagé d’aménager un emplacement de chaque côté de l’arrêt de bus. Mais pour des raisons techniques, la Commune a finalement préféré les regrouper, le plus près possible de la cabine.

L’alternative aurait été d’en implanter un en face, du côté du parking de la crèche. Mais passer des câbles sous la voirie, avec déjà pas mal d’impétrants dans le chemin, aurait coûté cher. Et réduit le parking de la crèche, obligeant peut-être des parents à traverser la route avec leurs enfants.

« C’est cynique... »

Pas de quoi convaincre le chef de file d’IB, Olivier Vanham: "C’est cynique: pour une raison de coût, on pourrit la vie d’un riverain", a-t-il fait remarquer.

Henri Detandt a une tout autre analyse: les deux emplacements envisagés sont situés sur la voie publique et n’appartiennent donc pas aux habitants. "Le choix que nous avons fait permet de limiter l’investissement et il respecte un principe fondamental: l’intérêt public prime sur les intérêts privés", indique l’échevin brainois.