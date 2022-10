Braine-l’Alleud : 19 hectares de panneaux photovoltaïques

Plus de 14 000 autres vont suivre, d’ici à avril 2023, répartis sur 19 hectares. Un accord a été passé par la Commune avec la société Sodever, propriétaire de l’ancienne sablière d’Alconval. Celle-ci est située sur les hauteurs de Braine, au milieu des bois, donc pratiquement invisible de l’extérieur et n’occasionnant aucune nuisance pour le voisinage. À l’occasion de la concrétisation du projet, une chênaie au nord du site sera par ailleurs agrandie, et la partie sud du terrain sera réhabilitée en zone écologique avec notamment la création de mares.

14 462 panneaux

Les 14 462 panneaux qui vont être placés représentent un investissement global de 10 millions d’euros. La production annuelle sera de 13 millions de kWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 3 720 ménages. L’installation évitera l’émission de quelque 4 600 tonnes de CO par an et le fonctionnement des panneaux est garanti durant 30 ans. Au terme de cette période, ils devraient encore fournir 87 % de leur potentiel initial.

La Commune s’est chargée du développement du projet, qui comprenait des aspects techniques, urbanistiques ou encore juridiques complexes. Elle a aussi imaginé le montage financier. L’idée de départ était d’inscrire le dossier dans les "communautés d’énergie" envisagées par la Région wallonne en 2018 et permettant aux citoyens de s’impliquer. Mais le concept n’est pas encore opérationnel et pour aller de l’avant, le collège a changé son fusil d’épaule.

Partenariat avec UCB

Un partenariat a été conclu avec UCB, l’entreprise biopharmaceutique dont les installations – labos, frigos, etc. – très énergivores sont situées à quelques centaines de mètres de l’ancienne sablière. UCB bénéficiera de l’essentiel de l’électricité verte produite, non pas en achetant les kilowatts mais en louant les panneaux à la Commune.

Cette dernière, en comptant ces loyers et les certificats verts, recevra environ 500 000 € par an durant 30 ans pour alimenter son budget ordinaire. Au passage, elle double aussi son ambition de 2018 puisque c’est l’équivalent de la consommation électrique de 20 % des ménages brainois qui sera produite à Alconval.

Perpetum Energy

Le marché européen qui a été lancé pour concrétiser le projet a été remporté par Perpetum Energy, qui se chargera de l’installation mais aussi de la maintenance du parc. Pour Jérôme Flament, directeur commercial de la société, le projet brainois qui allie les intérêts d’une Commune et d’une entreprise sur un site parfaitement adapté pour ce type de parc est un exemple à suivre.

La ministre wallonne des Pouvoirs publics, Valérie De Bue, et le secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel, tous deux présents vendredi pour la pose du premier panneau, n’ont pas dit autre chose. La première a salué l’esprit d’innovation et la vision développée par le collège brainois. Le second a qualifié le projet d’intelligent et visionnaire, à l’heure où la crise nécessite de se projeter dans l’avenir et d’investir dans de nouveaux modèles.