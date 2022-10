Wanze/Braine-l’Alleud : le Brainois Terri Hoyoux sera rejugé sur la peine à Namur

Le 11 mai dernier, la cour d’assises de Liège a condamné Terri Hoyoux, un Brainois de 27 ans, à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa grand-mère par alliance, Anita Lekeu, 69 ans. Le crime a été perpétré chez la victime, à Wanze, dans la province de Liège. Le procureur général avait requis un verdict de meurtre pour faciliter le vol – passible d’une peine d’emprisonnement à vie – mais les douze jurés ont dissocié les deux chefs d’accusation, considérant que le meurtre et le vol n’étaient pas liés. Le maître des poursuites à Liège n’a pas digéré ce verdict, pas plus que la peine de 25 ans, et a saisi la Cour de cassation. Ce mercredi, celle-ci a validé le verdict de culpabilité mais a cassé l’arrêt sur la peine.