150 patientes traitées chaque année à la « Clinique du sein » au Chirec à Braine-l’Alleud

Mardi, la députée provinciale Isabelle Evrard s’est rendue à la Clinique du sein, créée au sein du Chirec à Braine-l’Alleud et agréée depuis 2011. Environ 150 patientes y sont traitées chaque année, dont une centaine subit une opération chirurgicale.

Comme ailleurs, l’équipe brainoise a constaté, après la période covid, que des patientes arrivaient dans le service alors que la maladie était déjà à un stade avancé. Le message des spécialistes est de consulter dès qu’il semble que le sein n’est "pas comme d’habitude". Cela peut être dû à bien d’autres choses qu’un cancer, mais mieux vaut venir à l’hôpital pour être rassurée qu’attendre par peur, en risquant que la guérison soit par la suite bien plus compliquée.

D’autant qu’avec une équipe dédiée, la Clinique du sein permet à la patiente d’être entourée, informée et guidée au mieux dès les premières étapes du traitement. Retrouvant les mêmes intervenants au fil des rendez-vous, elle est épaulée par une infirmière coordinatrice et l’équipe multidisciplinaire d’une quinzaine de personnes se réunit de manière hebdomadaire pour discuter de chaque patiente d’oncologie tant avant et qu’après les éventuelles opérations.

Nouvelles thérapies

Une psychologue est disponible (gratuitement) pour les malades mais aussi pour les proches, des assistantes sociales peuvent intervenir pour encadrer certaines démarches envers l’employeur ou la mutuelle…

"De nouvelles thérapies apparaissent régulièrement, et nous permettent d’arriver à d’importants taux de guérison, rassure le Dr Lucien Ruelle, un des oncologues du Chirec. Nous avons un panel d’armes qui se développe d’année en année. Le cancer du sein se guérit bien, mais une des difficultés reste l’incertitude sur la récidive."

En moyenne, le traitement au sein de la Clinique du sein dure un an. Mais le suivi est pratiquement à vie, précisément pour détecter les éventuelles récidives et réagir au plus tôt. Un suivi qui n’est d’ailleurs pas que purement médical: les patientes se voient par exemple proposer des séances de gym douce avec les kinés de l’hôpital. Parce que même si ce n’est pas évident après des traitements qui peuvent être lourds, reprendre une activité physique limite les risques que la maladie revienne.

Les facteurs de risques pour le cancer du sein sont en réalité multiples: les antécédents familiaux, le mode de vie, une anomalie génétique, l’âge…

"Il y a des choses sur lesquelles on n’a pas de prise, reconnaît le Dr Isabelle Jeanjot, gynécologue-sénologue qui coordonne la Clinique du sein. Mais en modifiant son mode de vie (surpoids, alcool, tabac…), on peut diminuer le risque de 20%. Ce qui est crucial également, c’est le dépistage. Détecté à temps, le cancer du sein se soigne mieux. En Belgique, le dépistage est proposé aux femmes de 50 à 69 ans mais nous avons de plus en plus de cas entre 40 et 50 ans. Il ne faut pas hésiter à faire la démarche."