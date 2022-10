Vandalisme antivax au Centre de vaccination

Un acte pas vraiment gratuit, mais plutôt revendicatif et résolument antivax. Alors que le texte souhaitait la bienvenue à ceux qui font la démarche de se faire vacciner, "bienvenue" a été biffé tandis que les vandales ont écrit en grand les mots "Assassin", "Collabo", "Manipulateur" ou encore "corruption".

Les auteurs ont aussi tracé le symbole de l’œil de la providence, prisé des mouvements complotistes. Sans oublier un petit message, refrain désormais connu, pour évoquer les effets secondaires du vaccin en prétendant que celui-ci n’est pas été testé…

Après les "trolls" qui se sont lâchés sous un post Facebook du Gouverneur Gilles Mahieu indiquant qu’il venait de se faire vacciner (lire notre édition d’hier), les antivax sont manifestement mobilisés ces derniers jours en Brabant wallon…

La bâche vandalisée a été retirée dans la journée, et un procès-verbal a été dressé par la police, qui a transmis l’information au parquet.

Des menaces déjà l’année passée

On se rappellera qu’au tout début de la campagne de vaccination, lorsque le bourgmestre brainois Vincent Scourneau avait mis à disposition de l’Aviq une grande salle au stade pour que les habitants aient facilement accès au vaccin contre le covid-19, il avait été menacé par un activiste antivax.

"Au début de l’an dernier, il y avait une sorte de pression parce que nous étions parmi les premiers à lancer un centre de vaccination et la menace avait été prise au sérieux, indique le maïeur brainois. Nous avions mobilisé la police, il y avait des gardes pour éviter les incidents… Aujourd’hui, on peut se faire vacciner chez les médecins, chez les pharmaciens et très franchement, on ne pensait pas devoir revivre cela. C’est indisposant."

Le Centre de vaccination est aujourd’hui situé dans un endroit où il y a beaucoup de passages, avec les séances de cinéma jusque tard en soirée et dans le parc de l’Alliance où certaines entreprises travaillent la nuit. La police locale a prévu de renforcer ses rondes sur place pour éviter que d’autres faits de dégradation se produisent.