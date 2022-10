Une école plutôt que des appartements rue Bayard à Braine-l’Alleud

Construit en 1868, l’immeuble de style néoclassique est repris sur la liste du patrimoine remarquable de Wallonie. L’idée initiale du promoteur étant de le raser puis de faire sortir de terre un immeuble d’une dizaine d’appartements, le quartier s’était mobilisé, notamment au travers d’une pétition qui a recueilli plusieurs centaines de signatures.

Le dossier, pour lequel le collège communal avait émis un avis défavorable, a connu quelques rebondissements. Le dernier en date, en juin dernier, a sonné le glas du projet: suite à un recours du promoteur auprès de la Région wallonne, celle-ci avait tranché de manière plutôt cinglante, regrettant une approche peu respectueuse du site. "Rien ne justifie la démolition de ce bâtiment important dans l’histoire du centre historique de l’entité", indiquait notamment l’autorité de recours en confirmant le refus de permis.

Aujourd’hui, de nouvelles affiches jaunes ont fleuri aux abords de la maison de maître et de son parc: elles annoncent une nouvelle enquête publique qui débutera ce jeudi, et se terminera le 20 octobre. Plus question cette fois de raser le bâtiment, ni d’abattre le tilleul argenté: le pouvoir organisateur de l’école L’Esperluette, établissement qui fonctionne depuis un an à la rue au Gué, espère s’implanter définitivement sur place après la réalisation de travaux principalement intérieurs.

Six classes, deux par niveau

"On doit ajouter deux cages d’escalier de secours pour des raisons de sécurité, mais on ne modifie pas la structure du bâtiment, confirme la présidente du pouvoir organisateur, Bénédicte Dossin. Nous voulons créer six classes, deux par niveau. On va refaire l’électricité, le chauffage, et mettre une isolation parce que pour l’instant, l’immeuble n’est pas du tout isolé. On garde le parc et les arbres. Nous avons distribué un toutes-boîtes dans le voisinage, et on organise une réunion le 10 octobre pour expliquer notre projet aux riverains."

En réalité, implanter une école à cet endroit n’aurait même pas nécessité d’enquête publique s’il ne se posait pas un problème technique: comme le dernier étage n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, il faut obtenir une dérogation au règlement général sur les bâtiments publics.

L’école L’Esperluette est une école fondamentale à pédagogie active, qui n’envisage pas d’accueillir plus de 140 enfants au total dans ses classes maternelles et primaires. « En ce qui concerne la circulation, nous avons demandé un rapport de mobilité qui conclut que l’offre de parking est suffisante aux abords du site, ajoute Bénédicte Dossin. Nous aurons un rang scolaire à partir de l’étang de pêche, et nous sommes une école de ville où 30% des élèves arrivent à pied. »