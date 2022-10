En effet, 543 panneaux photovoltaïques ont été placés sur les bâtiments qui regroupent l’administration communale et le CPAS, à l’avenue du 21 juillet. De quoi fournir, selon les estimations – l’étude a été réalisée en interne, plus de 50% de l’électricité consommée par les services. "Vu les diverses augmentations de coûts depuis quelques mois, le projet a coûté 13,5% de plus que prévu: on est aux alentours de 300 000 euros, indique le bourgmestre Vincent Scourneau. Mais le retour sur investissement reste très intéressant. Il y a les recettes via les certificats verts, et le fait que la quasi totalité de la production sera consommée directement pour notre fonctionnement, puisqu’on travaille en journée dans le bâtiment. On ne renvoie donc pratiquement rien dans le réseau."

Pour le maïeur brainois, ces 543 panneaux qui permettront de faire diminuer les factures d’énergie s’ajoutent aux mesures prises depuis plusieurs années pour améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux. Ce qui ne sera malheureusement pas suffisant pour traverser la crise en cours sans douleur.

La facture énergétique de la commune est de 2 millions€. Quatre fois à l’avenir ?

Le montant global des factures énergétiques pour la commune – qui est la plus grande du Brabant wallon – est actuellement d’environ 2 millions euros. Jusqu’à la fin de cette année, Braine-l’Alleud bénéficie d’un contrat fixe. Mais ce ne sera plus le cas en 2023 et les projections fournies aux pouvoirs publics indiquent que les montants actuels pourraient être multipliés par quatre. À politique inchangée, on pourrait donc arriver à 8 millions d’euros. "La situation n’est pas confortable, reconnaît le maïeur brainois. Même si elle est encore tenable, vu les efforts d’économie que nous consentons depuis des années. Pour le budget 2023, nous avons demandé à l’ensemble des services de diminuer leurs dépenses. Ce n’est pas évident mais il faut savoir qu’une indexation des salaires, cela représente 700 000 euros pour la commune. Ajoutons le coût des matériaux qui fait plus 30% et l’énergie à plus 400%, c’est sûr que c’est tendu. On doit aujourd’hui réfléchir à ce qui constitue le corebusiness d’une commune, et considérer ce qui est plus périphérique…"

Pour l’immédiat, Braine-l’Alleud vient de passer une commande de thermomètres qui équiperont cet hiver l’ensemble des bâtiments publics, écoles comprises. Reliés par radiofréquences à une centrale, ces appareils enverront tous les quarts d’heure les relevés de température. Ce qui permettra de surveiller en temps réel comment sont chauffés les locaux, et d’intervenir rapidement en cas d’anomalie.

Il est aussi question de rationaliser les déplacements pour limiter les dépenses de carburant, et la commune réfléchit à l’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit. "L’éclairage public, c’est 400 000 euros par an pour l’instant, donc on pourrait dépasser 1,5 million d’euros en 2023, confirme Vincent Scourneau. On est donc prêt à éteindre à certaines heures. Mais nous devons pour cela nous concerter avec les autres communes, pour agir tous dans le même sens. C’est d’autant plus indispensable que certaines cabines électriques alimentent parfois l’éclairage sur plusieurs communes. En ce qui concerne les illuminations de Noël, on est passé aux leds donc l’économie ne serait pas significative. Mais on devrait s’aligner sur l’éclairage public, et donc éteindre après une certaine heure."