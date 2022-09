UCB va investir un milliard d’euros en dix ans à Braine-l’Alleud

Pour se développer, UCB mise se concentre sur la mise au point de traitements innovants pour les personnes atteintes de malades sévères en immunologie et en neurologie. Le campus brainois, d’une superficie d’un peu plus de 50 hectares, abrite un des plus grands centres de recherche du groupe biopharmaceutique mondial ainsi qu’un des deux centres de production stratégiques, avec celui de Bulle en Suisse.

Transformer les résultats en solution thérapeutique

Les recherches menées depuis quelques années – UCB consacre 25% de son chiffre d’affaires à la recherche et développement – ont débouché sur des résultats prometteurs, avec plusieurs produits en phase de développement. Après avoir investi dans la recherche ainsi que dans le recrutement de talents, il faut à présent transformer les premiers résultats en solution thérapeutique utilisable par les médecins.

Pour cela, deux investissements majeurs ont été présentés par les responsables, ce mercredi en présence du ministre wallon de l’Économie Willy Borsus, et du vice-président de la Banque européenne d’investissement Kris Peeters. L’institution bancaire est en effet partenaire d’UCB depuis des années pour accompagner ce développement prometteur.

Un premier bâtiment, en cours de réalisation et baptisé Inflexio, sera opérationnel en 2024. Il s’agit d’une usine de biotechnologie multi-produits, qui représente un investissement de 300 millions d’euros. Ces installations permettront de lancer et commercialiser les médicaments aujourd’hui en développement clinique ou lancés récemment. Leur mise en fonction va créer environ 150 emplois sur place.

Le deuxième investissement est "Genesis", en référence à la thérapie génique dans laquelle se lance également UCB. Il s’agit, pour faire bref, d’une nouvelle manière de traiter les maladies, non plus en traitant les symptômes mais en modifiant la maladie. Les nouvelles installations doteront le campus brainois des capacités pour explorer ce nouveau domaine, passer à la production, au contrôle qualité et finalement à la commercialisation des produits. Cela représente un investissement de 200 millions d’euros et devrait ajouter 100 emplois supplémentaires.

Pour Jacques Marbehant, en charge des opérations industrielles chez UCB, ce n’est qu’une étape et la transformation du site de Braine-l’Alleud en un campus de haute technologie va se poursuivre. Le groupe biopharmaceutique a d’ailleurs confirmé un investissement total allant jusqu’à un milliard d’euros à Braine au cours de la prochaine décennie. "Vous illuminez ma journée !, a salué sur place Willy Borsus. D éveloppement de l’entreprise, croissance du campus, engagement sociétal écoresponsable… Toute cette ambition mise au service des patients, c’est remarquable: vous êtes des acteurs du progrès."