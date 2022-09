Braine-l’Alleud réunit plusieurs échevins des Sports pour évoquer le chauffage et l’éclairage des piscines et des salles de sport

La réflexion est partie d’une discussion entre l’échevin des Sports de Braine-l’Alleud, Geoffroy Matagne, et son homologue de Nivelles, Germain Dalne. À l’heure où la crise énergétique frappe les Communes de plein fouet, avec des coûts qui pourraient être multipliés par quatre selon certaines prévisions, les infrastructures sportives sont parmi les principales concernées. Peu de bâtiments communaux sont en effet plus coûteux à chauffer et à éclairer que les salles de sport et les piscines… Échanger des données, discuter de mesures à prendre et de bonnes pratiques devrait permettre d’être plus efficace pour affronter les défis à venir.