Briane-l’Alleud : le centre de vaccination à Imagibraine

Lors de la première campagne de vaccination, la Commune avait mis la "salle bleue" du centre sportif à disposition mais c’était possible à ce moment-là parce que tous les entraînements et les compétitions étaient à l’arrêt pour les clubs. Pour la deuxième phase, il avait d’ailleurs fallu se montrer un plus créatif: c’est le local du club de pétanque qui avait été mobilisé, les joueurs de boule pouvant bénéficier d’un terrain dans la bulle du tennis… et les tennismen pouvaient s’affronter sur d’autres courts.

"Maintenant que toutes les installations sportives sont occupées à 100%, ce n’était plus possible au stade, indique le bourgmestre, Vincent Scourneau. Donc nous avions fait quelques propositions alternatives mais finalement, la société qui met en œuvre les centres de vaccination pour l’Aviq a suggéré Imagibraine. On a marqué notre accord car c’est un bon endroit avec un parking facile et l’alimentation en électricité qui ne posait pas de problème. En outre, la présence du centre de vaccination ne gêne aucunement les autres activités."