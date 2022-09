Braine-l’Alleud : un incitant pour les médecins généralistes

Un peu partout en Wallonie, il est de plus en plus difficile de trouver un médecin généraliste: il y en a trop peu et ceux qui exercent sont débordés. Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, n’est pas autant touché que d’autres entités où la population est peu dense, par exemple dans le Luxembourg. Mais la situation n’est pas idéale et la Commune tente d’y remédier. Tout récemment, lors d’une réunion entre le collège et l’Association des généralistes brainois, des pistes pour trouver des solutions structurelles ont été mises sur la table.