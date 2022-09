Centre culturel de Braine-l’Alleud: les statuts adoptés en août sont remis en cause

Il restait à transmettre ces statuts pour approbation à l’assemblée générale et manifestement, cela tardait. Lors du dernier conseil communal, le bourgmestre Vincent Scourneau avait regretté cet étirement des délais, ne cachant pas son agacement. Une partie des membres de l’assemblée générale, comme la loi les y autorise, ont d’ailleurs demandé à la présidente de convoquer cette assemblée.

Rebondissement récent: Corentin Roulin, conseiller communal Écolo et administrateur du Centre culturel ayant voté le texte avec les autres membres du conseil d’administration le 8 août, a fait savoir par écrit qu’il avait sans doute mal compris le texte, et que son vote positif était une erreur (lire ci-contre). En cause notamment, la mise en place d’une double majorité pour l’admission de nouveaux membres, que le conseiller considère comme ouvrant la possibilité à un veto politique.

Des statuts amendés ce jeudi soir

Une nouvelle réunion du conseil d’administration étant prévue ce jeudi soir, Corentin Roulin a fait savoir qu’il comptait y présenter des statuts amendés, avec l’objectif que les deux textes soient soumis à la prochaine assemblée générale du Centre culturel. Laquelle tranchera donc entre les deux versions, celle approuvée le 8 août par les administrateurs, ou la nouvelle qui modifie certains éléments pourtant négociés durant des semaines.

Du côté du collège communal, face à ce nouveau rebondissement, la coupe est manifestement pleine.

"Je ne suis pas belliqueuse mais là, on joue avec nos pieds, commente l’échevine de la Culture, Chantal Versmissen. Ces statuts votés à l’unanimité par le conseil d’administration le 8 août avaient reçu l’aval de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui espérait que cela pourrait apporter un apaisement. Et puis voilà, on est reparti pour un tour. Je rappelle que le conseil communal a donné l’autorisation à la commune d’aller devant la justice pour demander la résolution du contrat-programme si les nouveaux statuts ne sont pas approuvés. Est-ce cela qu’ils veulent?"

Le bourgmestre Vincent Scourneau n’y va pas par quatre chemins: si les statuts adoptés par l’assemblée générale ne sont pas ceux qui étaient proposés par la commune, on va vers une résolution judiciaire, comme c’est clairement annoncé par le collège depuis des mois.

"On voit bien à présent que nous sommes dans un jeu purement politique, lâche le maïeur brainois. Si Monsieur Roulin a la capacité de bloquer l’adoption des statuts, il a aussi celle de débloquer la situation. Et s’il ne le fait pas, il sera le fossoyeur du centre culturel. Il est temps que les esprits se ressaisissent!"