Lasne/Braine-l’Alleud: leur voiturette sera mise aux enchères au profit d’Android 34

"Nous avons roulé jusqu’à Eeklo où nous avons pris le petit-déjeuner, raconte Silas Van Droogenbroeck, manager de Niagara Cars à Braine-l’Alleud. Ensuite, nous sommes allés jusqu’à Gand où nous avons mis la voiturette à charger. Nous sommes finalement arrivés à l’heure prévue à Bruxelles."

Accueillis par la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (qui a pu faire un petit tour en voiturette), Cédric et Silas ont finalement réussi leur démonstration. "Notre objectif en termes d’éco-mobilité est atteint. Nous n’avons dû recharger la batterie qu’une seule fois. De plus, on ne dérangeait pas les autres usagers de la route et malgré la pluie, Cédric et moi n’étions absolument pas mouillés", poursuit Silas Van Droogenbroeck.

La question que l’on se demandait était de savoir comment l’association Android 34 allait recevoir les fonds engendrés par le défi. La réponse est désormais connue: la voiturette sera prochainement vendue aux enchères et "avec cette vente on espère tirer avoir 24 000 € pour l’association".