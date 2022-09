Braine-l’Alleud. Le Chirec participe à la Semaine du cœur: un bon sommeil limite les risques d’accidents cardiovasculaires

On estime que 80% des personnes souffrant d’apnée du sommeil, une pathologie très liée à la santé cardiovasculaire, ne sont ni diagnostiquées ni traitées.

"Manger sainement et bouger quotidiennement sont, de notoriété publique, de bons gestes pour maintenir notre cœur en bonne santé. Mais la plupart des gens ignorent que le sommeil est aussi un élément qui peut influencer la santé cardiovasculaire, explique le service communication du Chirec. De bonnes nuits de sommeil (idéalement entre 7 et 9 heures) permettent d’être en meilleure santé: mal dormir a des effets néfastes, tandis que bien dormir améliore la santé. De plus, certains troubles du sommeil ont de sévères conséquences sur le risque d’accident cardiovasculaire: ils sont considérés comme des facteurs de risque cardiovasculaire à part entière."

Le sommeil figure aujourd’hui dans le top 10 des facteurs de risque cardiovasculaires modifiables. Et moins on dort, plus on est à risque. Moins de 6 heures de sommeil constituent une limite à ne pas franchir pour ne pas accroître les risques de manière exponentielle. Mais se coucher entre 22h et 23h favorise la bonne santé du cœur.

