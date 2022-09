Centre culturel de Braine-l’Alleud: la ministre croit toujours au dialogue

En conflit avec le Centre culturel, la Commune de Braine-l’Alleud ne souhaite plus soutenir celui-ci et entend mettre en place une Maison de la culture. "La majorité communale a présenté aux élus un règlement-redevance sur la tarification des spectacles de la nouvelle Maison de la culture et deux personnes ont déjà été engagées. Le Centre culturel, quant à lui, a adopté les statuts proposés par la Commune, mais ceux-ci n’ont pas encore été soumis à l’assemblée générale. Les deux structures avancent donc parallèlement, mais le dialogue semble compliqué, une fois de plus", récapitulait le député Legasse.

Le député Antoine jugeait la "situation navrante, désolante et affligeante. Avant les congés scolaires, la majorité communale brainoise a voté en faveur d’une résolution judiciaire du contrat-programme. Cela signifie, en bref, la mise à mort de l’outil et la fin des subventions communales en faveur du Centre culturel, et cela, pour d’étranges raisons que nous ne parvenons toujours pas à nous expliquer".

Les deux députés voulaient savoir si la ministre était impliquée dans un processus de médiation entre le Centre culturel et la Commune de Braine-l’Alleud.

«Le dialogue n’est pas rompu»

La ministre Linard leur a répondu qu’il y avait encore un semblant de dialogue: "Avant les vacances parlementaires, nous en étions restés à l’annonce de la décision communale d’entamer la procédure de résolution judiciaire du contrat-programme, à défaut de solution amiable. À ma connaissance, la procédure n’a pas encore été engagée, Durant l’été, le conseil d’administration du Centre culturel a continué à travailler à la révision des statuts pour satisfaire aux demandes communales. Les statuts révisés sont prêts à être adoptés par l’assemblée générale dans les prochains jours, si l’échevine de la Culture qui assure actuellement la vice-présidence du Centre culturel marque son accord sur la poursuite du processus démocratique. Le dialogue n’est donc pas rompu et des solutions amiables et constructives continuent à être recherchées. L’ambiguïté de la position communale n’est cependant pas entièrement levée, puisque, dans le même temps, le bourgmestre annonce ses intentions de rompre définitivement avec l’institution au bénéfice du nouveau projet communal de la Maison de la culture".