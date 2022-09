Braine-l’Alleud: l’électromobilité s’expose ce samedi au Pont Courbe

"L’idée est venue d’une demande de certains concessionnaires locaux, qui avaient émis le souhait d’exposer des voitures lors de la braderie, explique l’échevin de la Mobilité, Henri Detandt. N ous nous sommes dit qu’on pourrait organiser un événement spécifique, à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité. Actuellement, exposer des voitures classiques n’a plus trop de sens. On opte donc pour l’électrique mais sans se limiter aux voitures. C’est l’ensemble des moyens de mobilité électrique qui sera mis en avant avec aussi des vélos, des trottinettes et des motos."

35 voitures, 9 motos et scooters, 20 vélos et trottinettes

L’objectif des autorités locales est d’informer au mieux les citoyens sur l’électromobilité et ses multiples possibilités. La Commune a privilégié lorsque c’était possible les concessionnaires et commerçants locaux, soit brainois, soit installés dans des entités voisines. L’engouement pour l’événement a été important et on pourra voir de près 35 modèles de voitures électriques et hybrides plug-in, 9 motos et scooters électriques, ainsi que 20 vélos et trottinettes électriques.

On sait que le salon villersois, depuis sa première édition, provoque la controverse et l’opposition de certains activistes pour le climat. Pour Henri Detandt, il ne s’agit pas de prétendre au travers de ce premier rendez-vous brainois que l’électromobilité est la solution qui permettra de résoudre tous les problèmes environnementaux. Mais elle apporte une amélioration indéniable et tous les niveaux de pouvoir s’orientent vers ce secteur pour réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre.

50 sites de recharge en cours d’aménagement

Braine-l’Alleud, loin de faire exception, joue d’ailleurs les pionniers dans ce domaine: la Commune est en effet en train d’aménager dans l’espace public 50 emplacements qui seront réservés à la recharge des voitures électriques. Samedi après-midi, un stand communal expliquera cette démarche, qui consiste à équiper les quartiers les plus denses et les grands pôles d’activités comme la gare, le stade, la piscine, l’administration communale ou encore l’école des Arts.

"Ces places seront prochainement équipées de bornes de recharge de forte et de très forte puissance, 22 kW et 120 kW, permettant de réduire le temps de rechargement", précise l’échevin de la Mobilité.