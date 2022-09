Le Frigo solidaire de Braine-l’Alleud contraint à la fermeture

Manifestement, cela ne s’est pas arrangé. À la fin de la semaine dernière, via sa page Facebook, l’ASBL a annoncé qu’elle cessait ses activités.

"Après le paiement de notre amende Afsca nous laissant avec un trou financier ne permettant plus de payer nos assurances, l’augmentation du prix du carburant, l’augmentation du prix de l’énergie, l’impossibilité de réparer notre véhicule, nous sommes au regret de vous annoncer que nous allons devoir fermer définitivement notre frigo solidaire", indiquait le post. Qui évoquait dans la foulée la potentielle vente des frigos installés dans le local qui est mis à disposition de l’ASBL par la Commune.

L’hiver dernier, le Frido aidait jusqu’à 90 personnes certains jours

Une catastrophe pour les quelque 35 personnes minimum qui se présentaient à chaque jour d’ouverture du Frigo solidaire brainois. L’hiver dernier, on allait jusqu’à 90 personnes certains jours… Mais ce lundi, la responsable, Stéphanie Verheyden, ne pouvait que confirmer la situation: à un moment, il a fallu choisir entre payer l’amende, les assurances et la réparation de la camionnette. Et une convocation à la police pour non-paiement de l’amende a singulièrement réduit les possibilités…

Sans camionnette, continuer à faire le tour des magasins devenait difficile, à moins de solliciter les bénévoles pour qu’ils utilisent leur véhicule personnel. Ce qui revient, en quelque sorte, à leur demander d’assumer eux-mêmes certains frais. En parallèle, une bonne partie des magasins, depuis le Covid, ont modifié leur système de gestion des produits et les dons se restreignent.

«Prendre le temps de la réflexion»

"Maintenir l’activité avec moins de produits à donner et en agrandissant le déficit, ça n’a pas de sens: nous sommes contraints d’arrêter, résume Stéphanie Verheyden. Une nouvelle équipe pourra peut-être reprendre mais ce n’est pas sûr: il faut prendre le temps de la réflexion. Nous avons aussi eu des contacts avec le CPAS et la Commune. Si personne ne prend le relais, ils pourraient intégrer le Frigo dans un projet plus large, mais ce n’est de toute façon pas pour tout de suite."