Avez-vous vu Michael Stevens, qui a quitté Braine-l’Alleud vers le Luxembourg à bord de cette Ford?

"Le lundi 5 septembre 2022 vers 10h, Michael Stevens, homme âgé de 36 ans, a quitté son domicile situé avenue Raymond Brassinne à Braine-l’Alleud. Depuis, il ne s’est plus manifesté", explique l’avis de recherche.

"Il se déplace à bord d’une Ford Transit gris foncé immatriculée 1-YCM-794. Vers 12h, il a été vu sur l’E25 en direction du Grand-Duché de Luxembourg", continue l’annonce.

Michael mesure 1m93 et est corpulence très mince. Il a les cheveux bruns et un bouc.

Il est demandé à Michael de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Plus d’informations à propos de cette affaire? Témoignages via le formulaire en ligne ou via le numéro gratuit 0800/30300. Pour les témoignages depuis l’étranger, veuillez composer le 0032 2554 44 88.