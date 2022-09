Braine-l’Alleud: les animaux à l’honneur dans le parc du château du Cheneau, les deux jours de ce week-end

La toute première édition de ce "Week-end au Cheneau"mettra notamment les animaux à l’honneur. Il y aura aussi des concerts, des produits locaux, la présence de foodtrucks… "Un peu de tout", concède le service communal de la culture, qui organise l’événement, en précisant que les activités proposées sont gratuites. En ces temps de rentrée et de pouvoir d’achat raboté, ce n’est pas anodin pour les familles…

Spectacle équestre «Les Elfes»

Samedi, le programme démarre à 12h30 avec un atelier animé par les Écuries du Takirou: il s’agira d’apprendre comment approcher les chevaux et les poneys. Une demi-heure plus tard commencera un concert consacré aux animaux dans la musique classique.

Durant l’après-midi, on pourra aussi écouter des contes dans le parc, apprécier le spectacle équestre Les Elfes proposé par le poney club Takirou, ou aller faire un tour du côté de l’atelier que l’association ittroise Les Flocons organisera autour des chevaux de trait.

Durant tout le week-end, les amateurs pourront aussi déambuler dans l’exposition montée à partir des photos d’un concours lancé cet été. L’idée était de motiver les Brainois pour qu’ils photographient des animaux lors de leurs balades sur le territoire communal. Plus d’une centaine de clichés ont été sélectionnés. Il y aura aussi sur place un marché de produits locaux.

Grimage, pont de singe, ferme pédagogique…

Pour les enfants, du grimage, un pont de singe, la présence d’une ferme pédagogique ou encore des jeux anciens en bois devraient égayer la journée… Les artistes continueront aussi à se succéder sur la scène jusqu’à 19h, lorsque le concert pop-rock du Brainois Romain Helvetius clôturera cette première journée festive.

Dimanche, à partir de midi, divers ateliers et concerts sont toujours au programme, et on pourra également assister à une démonstration de dressage et à un spectacle des écuries Torres del Paine. Il s’agit d’une petite structure familiale, établie à Ophain et centrée sur les chevaux d’origine ibérique.

À 14h30 partira aussi une promenade pour chiens, organisée au bénéfice de Galgo Save Belgium.