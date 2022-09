Sagrex: «Un accord sans précédent» après une semaine de grève

L’accord a mis fin à une semaine de grève dans plusieurs carrières wallonnes, les travailleurs demandant un geste de la part de la direction pour les aider à faire face à la hausse des prix du carburant.

"La direction a entendu la revendication légitime des travailleurs et accepte d’augmenter, dans le cadre d’une convention valable durant au moins un an, l’indemnité de déplacement des travailleurs", se réjouissent mardi soir les responsables de la centrale générale de la FGTB.

"Nous félicitons la ténacité et l’esprit de solidarité des délégués et des travailleurs grévistes, grâce auxquels un rapport de force a pu être construit et un accord a été conclu. Cette victoire a été négociée pour l’ensemble des travailleurs des carrières du groupe, y compris des autres sites qui n’ont pas été touchés par le mouvement de protestation", précise encore le communiqué.

Au sein du groupe HeidelbergCement Benelux, l’entreprise Sagrex produit des granulats utilisés dans la construction sur les marchés belge, néerlandais, allemand et français.

Leader sur les marchés belge et néerlandais, Sagrex emploie près de 400 personnes réparties sur ses 20 sites, dont 18 en Belgique et 2 aux Pays-Bas, ainsi qu’en son siège social établi à Braine-l’Alleud.

Sur le marché belge, l’entreprise est représentée par les marques CBR, Sagrex et Inter-Beton.