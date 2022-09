Appel à témoins après une violente agression à Braine-l’Alleud

Durant la nuit du 25 au 26 août 2022, un individu a commis une violente agression sur une personne âgée à Braine-l’Alleud. Dans la soirée, l’auteur est descendu du train en provenance de Charleroi et a passé la soirée dans le centre de Braine-l’Alleud. Après les faits, il a pris la fuite chaussée d’Alsemberg en direction de Waterloo. Il serait âgé entre 25 et 30 ans, a le teint mat, mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux foncés rasés sur les côtés et de courtes dreadlocks coiffées vers l’arrière.