Tribunal de l’entreprise: à Braine-l’Alleud, une liquidation de 1978 toujours pas clôturée

Un mois après, l’AG de la société nomma Géry liquidateur. On semble avoir envisagé la vente du bâtiment, mais vint sur le tapis le prix à demander avec une grosse incertitude, le coût de la dépollution.

Géry proposa à son frère de lui racheter les 50 % de parts qu’il détenait. Refus alors que les frérots se mettaient d’accord pour mettre en location des espaces de stockage de matériel à diverses petites entreprises. Selon ce qui s’est dit à l’audience du tribunal de l’entreprise, ils s’octroyaient chacun 1 000 € par mois en vertu d’une convention passée entre eux en janvier 2013.

Il sembla ensuite opportun de faire appel à un liquidateur judiciaire qui fut désigné en octobre 2020, mais qui démissionna en mars 2021, soit quelques mois avant que le tribunal ne prononce la faillite de la société à la demande de Jacky. Ce jugement tomba le 6 septembre 2021.

Géry ne l’entendit pas de cette oreille et fit ce que l’on appelle une tierce opposition à ce jugement. L’affaire fut plaidée début 2022 et mise en délibéré. Avant que le tribunal ne rende son jugement, Jean-Michel Maguin-Vreux, l’avocat de Géry, déposa une requête en réouverture des débats, lesquels furent repris de lundi.

Il déposa quelques pièces attestant de la bonne santé financière de l’entreprise qui, forte de rentrées locatives, affiche un boni de l’ordre de 5 000 €. Le crédit n’est donc pas ébranlé et la faillite doit donc être rapportée.

«On agit comme si la faillite n’existait pas»

Tel ne fut pas l’avis de la collaboratrice du curateur Christophe Chardon. Elle fit observer au tribunal que, faute d’avoir reçu les documents requis, le SPF Finances avait décidé d’une imposition d’office de 11 000 € pour l’exercice 2021, un montant auquel devra s’ajouter une créance d’un montant au moins aussi élevé à octroyer au liquidateur judiciaire qui n’a pas encore été payé. Bref, la faillite ne fait aucun doute d’autant que les rentrées locatives ne sont étayées par aucune pièce justificative et que l’on est en défaut de produire le moindre contrat de bail.

Elle se dit heurtée d’apprendre que Géry Defalque avait introduit un recours contre cette imposition sans que le curateur n’en ait été averti. "On agit comme si la faillite n’existait pas", conclut-elle avant que Xavier Ibarrondo, l’avocat de Jacky Defalque, ne se montre plus virulent encore: "Ce que j’ai entendu est un tissu de mensonges grotesques et grossiers, mais mon confrère Maguin-Vreux n’est bien entendu pas coupable de ce que lui raconte son client. Je m’étonne que le fisc n’ait rien vu de 1978 à 2021. Ce n’est pas un comptable dont a besoin cette société, mais d’un archéologue!".

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré.