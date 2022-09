Il est venu faire opposition le 10 août en soutenant ne pas avoir reçu de convocation alors que, selon le parquet, il l’a signée et ne pouvait donc ignorer la date de l’audience fixée pour examiner ce dossier. Bref, pour le parquet, cette opposition est non avenue et la peine doit être confirmée.

Voilà qui ne faisait pas, mais alors pas du tout, les affaires de Gaëtan P., 31 ans, de Marchienne-au-Pont. En effet, il a encouru, les 25 avril 2016 et 8 juin 2020, deux lourdes condamnations (un total de huit ans de prison) avec un sursis qui tomberait en cas de peine ferme.

Voilà pourquoi son avocat ferrailla longuement pour tenter de faire comprendre qu’en correctionnelle à Charleroi, on ne s’embarrassait plus de cette loi qui impose à tout prévenu d’apporter au tribunal la preuve de son innocence ou de sa naïveté lorsqu’il a "oublié" de comparaître. "Si vous maintenez la peine, la messe est dite et mon client est parti pour neuf années de taule. Voilà pourquoi je plaide une peine de travail, même si elle est lourde."

L’homme avait endommagé un véhicule de police avec deux enfants à bord

Que reprochait-on à Gaëtan P. la nuit du 4 août 2021? Il se trouvait à l’arrêt dans une rue de Braine lorsqu’arriva derrière lui une voiture de police. Sa réaction? Il recula pour endommager le véhicule, appuya sur l’accélérateur et traversa à belle allure un quartier résidentiel, mettant en danger les usagers éventuels, dépassant par la droite, roulant sur un trottoir et passant son torse par la fenêtre de sa vitre alors que, sur le siège arrière, les deux enfants de sa compagne, âgés de 5 et 8 ans, hurlaient de peur.

La course-poursuite se termina à l’avantage des policiers qui connaissaient fatalement mieux le terrain que le conducteur carolo. Ce dernier se fit alpaguer dans un parking où il croyait avoir trouvé son salut.

Le tribunal s’est rangé à l’avis du parquet: opposition non avenue. Il ne reste à Gaëtan qu’à espérer la clémence de la cour d’appel. Pas gagné d’avance.