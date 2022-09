Le Brabant wallon vu du ciel: plus de 3000 élèves au collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud

Fondé en 1924, le collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud commence son existence dans des installations provisoires avec… quatre élèves. Pratiquement un siècle plus tard, le collège brainois compte plus de 3 000 élèves répartis dans cinq écoles : – deux écoles fondamentales (le CCM et Saint Ferdinand), le degré d’observation autonome Cardinal Mercier, né en septembre 1981 de la séparation avec les Humanités, les Humanités, née en septembre 1924, sous le nom officiel Collège archiépiscopal Cardinal Mercier, et l’Institut Cardinal Mercier, né en 1978, descendant de l’école commerciale créée en septembre 1932.