Braine-l’Alleud: la criminalité est décidément en pleine évolution

Au total, on passe de 2 889 crimes et délits en 2020 à 2 526 en 2021. Mais les comparaisons sont malaisées: 2020 fut une année marquée par le Covid, avec des chiffres atypiques, une baisse importante de certaines formes de criminalité due aux confinements et une hausse inédite des infractions en matière de santé publique. C’est dès lors plutôt 2019 qui doit être prise comme année de référence.

Sur cette base, les chiffres de 2021 sont plutôt bons. On enregistre moins d’infractions contre l’intégrité physique des personnes: 106 faits de coups et blessures hors sphère familiale contre 161 en 2019, et 90 dans la sphère familiale alors qu’il y en avait eu 107 en 2019. Les vols et extorsions marquent aussi le pas: 728 faits l’an dernier, au lieu de 834 en 2019. Les dégradations de propriété passent de 119 à 80, les extorsions (des rackets) de 17 à 13…

201 cambriolages dans des habitations, 213 faits de criminalité informatique

À Braine-l’Alleud comme partout en Brabant wallon, les cambriolages sont considérés comme un fléau majeur. On en a recensé 201 dans les habitations l’an dernier, contre 209 en 2020 et 181 en 2019. On peut y ajouter 31 vols dans les entreprises (33 en 2019) et 3 cambriolages dans les bâtiments publics (9 en 2019). Cela reste beaucoup mais globalement, ces chiffres semblent désormais assez stables.

Par contre, la criminalité informatique, elle, explose: 91 faits en 2019, 167 en 2020, et 213 l’an dernier. Le commissaire divisionnaire Vanhaeren pointe à ce propos un véritable basculement. La délinquance évolue et l’an dernier, davantage de Brainois ont été victimes de fraudes informatiques que de cambriolages!

Les fraudes aux cartes de paiement sont passées de 44 faits en 2019 à 53 en 2020, puis 60 en 2021. Pour le phishing (obtenir les codes secrets par divers moyens), c’était 6 en 2019, 34 en 2020 et 71 en 2021.

Toujours déposer plainte

Comment réagir face à cette évolution? Au niveau des polices locales, la principale possibilité est d’insister sur la prévention. Faire prendre conscience des risques, répéter les bons réflexes à acquérir lors des paiements en ligne, marteler qu’on ne livre jamais son code par téléphone ou par mail, préciser qu’il n’y a pas que les personnes âgées qui se font rouler…

Mais les policiers ne sont pas démunis une fois ces infractions réalisées. Le premier message à faire passer est que même si on sait qu’une partie des fraudes sont commises depuis l’étranger, il faut systématiquement déposer plainte. Peu importe aussi le montant du préjudice.

Depuis quelques mois, à l’initiative du parquet du Brabant wallon, l’ensemble des zones de police et la police judiciaire ont collaboré pour élaborer un questionnaire type, qui est soumis aux victimes de criminalité informatique.

Il s’agit d’une liste de questions permettant d’obtenir des infos utiles aux enquêteurs à propos des moyens employés, des comptes bancaires sur lesquels l’argent dérobé pourrait transiter, et ainsi de l’identité des personnes qui pourraient avoir ouvert ces comptes. Ce qui permet de stopper les flux d’argent si ce n’est pas trop tard, et de bloquer les comptes.

"Le questionnaire est utilisé dans tous les commissariats de l’arrondissement, et nous obtenons des résultats", assure le procureur du roi, Marc Rézette.