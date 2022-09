Braine-l’Alleud: des bodycams dès ce week-end

Il s’agit d’une petite caméra qui peut être déclenchée à l’initiative du policier, et qui permet d’enregistrer en temps réel les images et les sons lors d’une interpellation ou d’un incident. Les zones d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et de Nivelles-Genappe ont joué les pionniers en Brabant wallon, et Braine-l’Alleud a décidé de suivre.