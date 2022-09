La 76e braderie de Braine-l’Alleud: week-end de bonnes affaires en ville

«La braderie permet de redécouvrir les magasins du centre»

"Le coup d’envoi officiel, c’est ce vendredi avec l’apéro des commerçants en soirée mais pour les clients, ça commencera le samedi à partir de 10h. On annonce un temps un peu mitigé samedi vers midi, et un beau soleil dimanche. Nous espérons une bonne édition, confirme l’échevin du Commerce, Jean-Marc Wautier.C’est important parce que la braderie permet de liquider les stocks: les commerces retail ont tout de même été assez malmenés durant deux ans… La braderie permet de redécouvrir les magasins du centre, et aussi les nouveaux qui viennent de s’installer. Certains d’entre eux qui ne sont pas encore ouverts mais sur le point de l’être en profiteront pour se faire connaître."

Deux jours de chasse aux bonnes affaires donc, mais aussi pour flâner sur les stands tenus par les associations locales. Cela fait quelques années maintenant que la braderie brainoise n’est plus couplée avec le festival des Arts de rue, mais des animations sont prévues en nombre tout le week-end: concerts, démonstrations de danse de divers styles, chorales ou encore village des enfants (sur le parking de la Cure) devraient contribuer à mettre une ambiance de fête dans les rues.

On notera aussi la participation du magicien brainois Maxime Mandrake, qui proposera de la "street magie". Sympa pour ne rien rater: les horaires précis de toutes les animations sont détaillés sur la page Facebook de l’Association des commerçants.

Samedi soir, de 20h à minuit, les organisateurs ont aussi prévu un bal aux lampions. Par contre, ils ont dû renoncer au traditionnel feu d’artifice: vu les conditions climatiques actuelles, un arrêté du gouverneur interdit tout spectacle pyrotechnique.

Parkings gratuits

Côté pratique, on retiendra que la Commune a pu négocier avec la SNCB la gratuité durant ce week-end des grands parkings souterrains de la gare. Les contrôles seront également suspendus sur les parkings publics, et on pourra donc garer son véhicule sans limitation de temps samedi et dimanche.