Braine-l’Alleud: «La gabegie, c’est la situation actuelle»

«C’est le flou le plus total»

Olivier Vanham (IB) a fait remarquer qu’on parlait désormais des recettes de cette Maison de la culture, sans savoir encore rien des dépenses. Il faudra attendre de prochaines modifications budgétaires pour avoir davantage d’informations à ce sujet, sachant pourtant que deux personnes ont déjà été engagées.

"C’est donc le flou le plus total au niveau budgétaire, a appuyé le conseiller de la minorité.Évidemment, c’est sans doute une information sensible puisque celle-ci pourrait indiquer à quel point cette Maison de la culture relève de la gabegie d’argent public."

À propos de la grille des tarifs elle-même, l’opposition a dénoncé un manque de clarté, des prix correspondant à différentes catégories de spectacles sans plus d’explication à propos de celles-ci. Olivier Vanham a encore dénoncé le fait que la Maison de la culture approche les écoles ces derniers temps pour proposer ses futurs spectacles scolaires, alors que ces derniers font partie des atouts de l’offre de l’actuel centre culturel.

"Cette Maison de la culture est clairement l’arme avec laquelle vous avez l’intention d’achever le Centre culturel, qui a déjà un genou à terre", a conclu le chef de file IB en annonçant le vote négatif de son groupe.

Du côté du collège, on attendait sans doute la minorité au tournant: la grille des tarifs dénoncée comme peu claire voire incompréhensible est en réalité… un copier/coller du règlement tarifaire du Centre culturel. Où au moins un conseiller de la minorité demandant lundi des explications sur le sujet siège depuis des années.

"Cela démontre une nouvelle fois le procès d’intention qui nous est fait, et la mauvaise foi circonstanciée, ridicule et scandaleuse de certains conseillers, explose le bourgmestre, Vincent Scourneau.Parmi ceux qui défendent le Centre culturel, un administrateur n’est même pas au courant de la manière dont sont fixés les tarifs et nous demande des explications quand on reprend la grille appliquée sans rien y changer, un autre conseiller n’a pas remarqué qu’on proposait exactement la même chose… C’est surréaliste!"

«À un moment, il va falloir atterrir...»

Pour le maïeur, si le conseil d’administration du Centre culturel a effectivement adopté les statuts proposés par la Commune il y a plusieurs semaines, ceux-ci n’ont toujours pas été transmis à l’assemblée générale. Le spectre d’une résolution du contrat-programme continue de planer.

"On n’a pas voulu brusquer les choses mais on voit bien que nous sommes dans une action dilatoire, sans vision sur la gestion, sans vision financière… Ce qu’on ne peut plus se permettre à l’heure où les dépenses publiques et les subventions venant d’autres niveaux de pouvoir vont devoir être réduites, lâche le maïeur brainois.La gabegie, c’est la situation actuelle, des centaines de milliers d’euros d’argent public pour un service maigrichon. Avec ou sans le Centre culturel, il faut plus de rigueur et de contrôle sur les dépenses. Et le Centre culturel n’a toujours pas démontré son envie de se rénover. À un moment, il va falloir atterrir..."