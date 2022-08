Braine-l’Alleud: la chaussée d’Alsemberg réduite à une seule bande suite à un affouillement

En cause, non pas l’état de la chaussée elle-même, bien qu’il ne soit pas des meilleurs, mais un problème qui s’est posé lors des travaux de construction qui sont en cours à proximité du petit rond-point donnant accès à la rue du Commerce. Un chantier privé, où l’entrepreneur réalise actuellement des fouilles de fondation.

Après qu’il ait creusé, un affouillement s’est produit le long du trottoir. L’alerte a été donnée ce mardi après-midi pour éviter une aggravation de la situation, d’autant que des canalisations de gaz et des conduites électriques passent sous le trottoir.

Les services communaux se sont rendus sur place, tout comme l’échevin des Travaux, Henri Detandt."Nous avons demandé à l’entrepreneur de prendre des mesures immédiates, en remettant rapidement des terres pour éviter un effondrement plus important, indiquait l’échevin mardi soir.C’est que la différence de niveau entre le bas des fondations et la chaussée est de 3,5 mètres, ce qui n’est pas rien… On a demandé des travaux de confortement soient réalisés le plus rapidement possible, donc je pense que le risque est pour l’instant limité."

Mais dès ce mercredi, l’entrepreneur devra prendre des mesures plus structurelles pour pouvoir continuer son travail. La mise de la circulation sur une seule bande dans la portion concernée de la chaussée d’Alsemberg vise surtout à éviter les vibrations qui pourraient compromettre la stabilité d’un talus aujourd’hui pratiquement vertical.

Pour Henri Detandt, si les travaux de confortement demandés à l’entreprise sont correctement réalisés, la circulation pourrait être rétablie normalement dans le courant de la journée ou bien jeudi.