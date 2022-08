Du mouvement dans les cafétérias des clubs sportifs à Braine-l’Alleud

Plusieurs critères sont appliqués pour déterminer le choix du concessionnaire: le prix bien sûr, c’est-à-dire le loyer mensuel que le candidat est prêt à payer à la Régie, mais aussi le "projet sportif" qui implique une adéquation entre la gestion et l'activité des clubs dont les terrains jouxtent la cafétéria concernée. Tout récemment, trois concessions ont été renouvelées.

Le changement le plus notable est à chercher du côté de la salle de basket. La buvette qui la surplombe était gérée depuis plus de dix ans par un particulier mais au terme de la procédure, elle tombe aujourd’hui dans l’escarcelle des Castors. Ce qui crée un peu d’émotion, à peu près tout le monde à Braine connaissant "Kim".

"Les deux dossiers soumis étaient bons, c’est le volet financier qui a été déterminant,confirme le président de la Régie et échevin des Sports, Geoffroy Matagne.Kim a fait un excellent travail, c’est quelqu’un sur qui nous pouvions compter et nous n’avons jamais eu de plainte sur la gestion de la cafétéria. Mais ce sont les règles de la mise en concession, un candidat remporte le marché et l’autre pas… Si nous avons la possibilité d’aider Kim à rebondir, on le fera."

Ce changement prendra court dès le 1er septembre et du côté du basket, on s’apprête à moderniser progressivement les lieux (lire ci-contre). En ce qui concerne les deux autres concessions, le club de football conserve la gestion de son club-house bien qu’il y avait un autre candidat. Du côté de la pétanque, on se souviendra que dans le passé, lorsque le club avait vu un autre gestionnaire s’installer à côté de "ses" terrains, il y avait eu quelques remous. Mais aujourd’hui, le club récupère son comptoir.

Alors qu’auparavant, ces concessions étaient attribuées pour 4 ans, leur durée passe désormais à 7 ans (5 ans + 2 renouvelables). Une plus longue période, qui permettra aux gestionnaires de passer plus facilement des contrats avec les brasseurs.

La prochaine concession qui fera l’objet d’un appel, l’an prochain, sera la buvette du club de football d’Ophain.

Les Castors veulent apporter un nouvel élan

Ce n’est pas par hasard que les Castors ont soumis un dossier de candidature pour obtenir la gestion de la cafétéria de la salle omnisports. Il s’agit d’un projet mûrement réfléchi dans l’intérêt du club. L’espoir est de pouvoir générer des revenus financiers mais ce n’est pas le seul objectif. Le président des Castors, Jacques Platieau, indique qu’il était important de donner un nouvel élan aux lieux, et d’entreprendre une rénovation qui permettra à la clientèle de bénéficier d’une infrastructure plus moderne.

La candidature des Castors a été retenue. C’est le club de basket qui va gérer la cafétéria surplombant la grande salle à partir du 1er septembre; ©ÉdA

Cette rénovation annoncée faisait partie du dossier remis dans le cadre de la candidature pour la concession, et les travaux seront à charge du club de basket. Pour marquer le coup, l’actuel "Reiff’s Club" va sans doute changer de nom, mais il n’y a pas encore eu de décision arrêtée à ce sujet.

Le club de basket recevra les clés le 1er septembre, et fait tout actuellement pour être opérationnel le plus rapidement possible. Il a déjà auditionné des candidats pour exercer l’exploitation, le but étant de pouvoir s’appuyer sur des professionnels. "Nous engagerons une ou deux personnes, l’objectif est d’ouvrir sept jours sur sept, et de s’ouvrir aussi à divers types de clientèle,confirme Jacques Platieau.Nous sommes les premiers utilisateurs de la salle, et pas seulement pour l’équipe professionnelle dames: nous avons aussi de nombreux jeunes, donc nous prévoyons des retombées pour l’ensemble du club. Nous allons aussi nous mettre au service de l’ensemble des clubs qui utilisent la salle. J’ai déjà eu des contacts avec Eneo, par exemple, qui avait programmé un événement dans le courant du mois de septembre et voulait savoir si nous serons ouverts. Ce sera bien le cas."

Les responsables des Castors comptent d’ailleurs rencontrer les autres clubs tout prochainement pour connaître leurs besoins et ainsi pouvoir jeter les bases d’une relation "win-win" au travers de la nouvelle gestion de cette grande cafétéria. Quelques idées sont déjà dans l’air, notamment l’aménagement d’un coin dédié à l’alimentation adaptée aux sportifs, puisque c’est majoritairement ce public qui fréquente les lieux.

Mais tous ces changements se feront progressivement. Si la reprise est programmée dans les jours qui viennent avec une période de transition qui sera la plus courte possible, les Castors se donnent jusqu’à la fin de cette année pour moderniser la cafétéria.