Braine-l’Alleud: la piscine fermée pour entretien ces 29, 30 et 31 août

"Un plongeur devra travailler dans la piscine, et nous allons aussi y placer certaines machines, indique le président de la Régie communale autonome (RCA) des sports, Geoffroy Matagne.Nous le faisons maintenant parce que c’est une période durant laquelle il y aura peu d’impact, notamment pour les écoles."

D’accord, la rentrée est avancée avec le changement des rythmes scolaires et les élèves reprennent le chemin des classes dès ce lundi. Mais durant la première semaine de cours, vu qu’il faut mettre en place les horaires et organiser les transports pour ceux qui voudraient aller nager, il n’y a pratiquement aucun groupe scolaire qui fréquente la piscine. De toute manière, les écoles ont évidemment été prévenues.

La cafétéria reste ouverte

Attention, si le bassin est inaccessible pour les utilisateurs durant ces trois jours, la cafétéria désormais gérée par la RCA, elle, ne sera pas fermée. On pourra donc bien profiter de la terrasse. Et bonne nouvelle, les soucis de personnel qui ne permettaient pas à l’établissement d’ouvrir 7 jours sur 7 sont en passe d’être réglés.

"Il reste une ou deux personnes à trouver pour l’équipe de salle mais le plus important, c’est qu’un nouveau cuisinier commencera le 1er septembre. Cela nous permettra d’ouvrir prochainement 7 jours sur 7, ce qui reste dans nos objectifs.C’était surtout ce cuisinier qui nous manquait encore pour compléter l’équipe. Mais nous avions tout de même voulu ouvrir durant les grandes vacances, pour que le public profite de la magnifique terrasse. C’était parfois un peu chaud en termes de personnel, mais on a pu servir les clients tous les week-ends et certains jours de la semaine."