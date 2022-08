Brainel’Alleud/Waterloo: les animations proposées pour le week-end du 15 août ont attiré plus de 3 000 personnes au Mémorial 1815

Évidemment, la pandémie de Covid n’a pas aidé à installer une vraie tradition mais l’an dernier, un concours international de cavalerie de constitution avait été mis sur pied. Comme le site avait déjà accueilli en juin dernier de grandes reconstitutions de bataille, les responsables ont opté cette année pour une autre formule: des démonstrations plusieurs fois par jour, assurées par des cavaliers membres de l’association française Les Écuyers de l’Histoire.

Cheval et histoire toujours, donc, mais pas forcément dans un grand fracas de tirs au fusil et de charge contre les carrés ennemis hérissés de baïonnettes. Les spectateurs ont pu découvrir, par exemple, ce qu’on peut faire sur un cheval – ou plus exactement en compagnie d’un cheval – quand on maîtrise la monte en amazone. Réponse? À peu près tout, y compris sauter des obstacles ou se battre au fleuret. De quoi souligner le savoir-faire des cavalières, sur un champ de bataille où on ne les voit guère – ou alors camouflées sous un uniforme de soldat – lors d’autres activités plus classiques.

Samedi soir, huit montgolfières ont également décollé au pied de la butte du Lion, pour offrir des moments particuliers au coucher du soleil. Dimanche, un changement de vent a rendu l’exercice trop périlleux et il n’y a pas eu de décollage. Mais le bilan global du week-end est positif."C’est notre meilleur résultat en termes de fréquentation depuis la reprise post-Covid: il y avait du monde tant au Mémorial que dans les restaurants, indiquait lundi soir Marine Cailliau, chargée de communication de la société qui exploite le site.Malgré la chaleur à certains moments de la journée, tout s’est très bien passé."

«Nous ne serons jamais un parc d’attractions»

Sans disposer encore des chiffres précis, le nouveau directeur, Thibault Danthine, confirmait l’accueil de plus de 3 000 visiteurs durant les trois jours de festivités. Ce qu’il considère comme un signe encourageant de l’intérêt du public pour des événements familiaux et inédits. L’objectif assumé est de multiplier les rendez-vous où les visiteurs peuvent non seulement apprendre des choses sur la bataille de 1815, mais aussi prendre du plaisir et passer de bons moments.

Au risque de froisser ceux qui rappellent que le champ de bataille est un lieu où se sont arrêtées des milliers de vies?"Il est très clair que nous ne sommes pas, et que nous ne serons jamais un parc d’attractions: un tel site se respecte, convient Thibault Danthine.Mais pour transmettre la mémoire, il faut la faire vivre et je pense qu’élargir notre public est aussi une sorte de devoir, qui rend service à l’histoire."