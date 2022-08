Braine-l’Alleud: la Croix-Rouge au service de l’associatif

La Maison Croix-Rouge avait déjà organisé ce type de formation pour les Guides 1815, qui accompagnent les touristes sur le champ de bataille. Le programme de ce module est bien établi, prenant en compte les situations auxquelles ceux qui encadrent des groupes peuvent être confrontés. Un arrêt cardiaque par exemple, ou une hypoglycémie, un malaise dû à un effort trop important.

«Acquérir certains réflexes»

Pour faire bref, il s’agit de pouvoir identifier rapidement le souci qui se pose, en évaluer les risques et poser les gestes adéquats pour éviter la dégradation de la situation en attendant l’arrivée des secours. Cette formation débute par une séance théorique, avant de se poursuivre au travers de cinq ateliers pratiques – avec notamment l’emploi de mannequins – par lesquels passera chaque participant dans le courant de la matinée.

"Ce n’est pas le BEPS, le Brevet européen de premier secours, qui implique de suivre une formation continue de 15 heures, précise le président de la Maison Croix-Rouge brainoise, Alain Beaumont.L’objectif pour cette formation-ci est d’acquérir certains réflexes, et d’apprendre à réagir au mieux quand on accompagne un groupe et qu’un problème, un malaise par exemple, survient. Par la suite, si les personnes le veulent, elles pourront approfondir avec le BEPS, mais ce n’est pas la même chose."

Comme les participants devront poser certains gestes comme ceux de la réanimation cardio-pulmonaire, la formation est réservée aux personnes de plus de 16 ans. La Maison Croix-Rouge envisage déjà d’ajouter de nouvelles dates, avant la fin de cette année.