Braine-l’Alleud: un nouvel asphalte en vue sur presque toute la longueur de l’avenue Alphonse Allard

Budget global de 700 000 €

L’objectif est évidemment de boucler ces gros chantiers avant la rentrée scolaire. Un budget global de 700 000 € est prévu pour ces divers asphaltages.

"Entre les congés de l’entreprise et la rentrée qui arrive quelques jours plus tôt cette année, on a une petite fenêtre qui nous permet de travailler en évitant les gros embarras de circulation, indique l’échevin des Travaux, Henri Detandt.Nous avons rencontré l’entrepreneur avant les congés pour préparer ces chantiers et sauf très mauvaises surprises, on devrait tout terminer dans les temps. Je sais que ce sont des travaux ennuyants pour les habitants mais si on ne fait rien, la situation va s’aggraver. Gérer, ce n’est pas attendre d’être arrivé au bout du bout pour réagir."

À partir du lundi 8 août

Concrètement, à partir du lundi 8 août, le revêtement routier de l’avenue Alphonse Allard sera remplacé entre l’avenue du Japon (près de l’administration communale) et la petite rue à l’Art. Sur pratiquement toute la longueur de la rue, donc, à l’exception du rond-point près de la pharmacie qui doit être rénové par la suite.

Les travaux nécessiteront l’enlèvement de deux couches supérieures, sur 10 cm, et le remplacement d’une bonne vingtaine de taques d’égout avant de poser un nouveau revêtement.

"Des travaux de renforcement sont prévus autour des taques d’égout afin de garantir une planéité parfaite entre le nouveau revêtement routier et les nouvelles taques d’égouts, et en vue d’éviter des affaissements qui sont source de bruit et de vibrations", précise le courrier envoyé aux riverains.

Trafic de transit et stationnement interdits durant les heures de travail

Évidemment, du 8 août jusqu’à la fin du chantier prévu pour la fin du mois, le trafic de transit et le stationnement seront interdits dans l’avenue Allard durant les heures de travail. Les habitants conserveront un accès permanent à leur habitation, à pied ou à vélo. Et dans la mesure du possible, en voiture en dehors des heures de travail de l’entreprise.

En ce qui concerne les déviations mises en place et les rues perpendiculaires mises en cul-de-sac par la force des choses le temps du chantier, elles sont détaillées sur le site internet communal ( www.braine-lalleud.be), carte à l’appui.

Du côté la chaussée de Mont-Saint, des travaux du même type sont prévus du 16 août au 26 août, sur le tronçon situé entre la route du Lion et la rue de la Semaillère. On ne devrait enlever qu’une seule couche de revêtement, sur 5 cm environ. Là aussi, les déviations sont déjà renseignées sur le site internet communal de Braine-l’Alleud et les principes visant à limiter les inconvénients pour les riverains seront identiques.