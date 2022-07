Braine-l’Alleud lance au cœur de l’été un concours de photographie animalière

De quoi s’amuser durant quelques jours en explorant la campagne puisque le thème qui a été défini est "Les animaux dans l’objectif". Et les animaux en question sont compris au sens large: cela peut être aussi bien des insectes que des animaux domestiques, des oiseaux ou des espèces plus sauvages. La seule contrainte à respecter – outre les détails du règlement qui est disponible en intégralité sur le site internet communal et règle notamment les questions de droit – est que le cliché soumis au jury doit avoir été réalisé sur le territoire communal.

L’idée est de recueillir un maximum de (bonnes) photos pour constituer une exposition. Celle-ci sera organisée dans les locaux du château Cheneau, lors des journées festives prévues les 10 et 11 septembre.

Les envois doivent parvenir au plus tard pour le 31 août

La participation est ouverte à tous, adultes ou enfants, domiciliés en Belgique. Les photos, de une à trois au maximum, doivent être envoyées sous format numérique – 1 MB au minimum – à l’adresse mail culture@braine-lalleud.be. Les photographies pourront être en couleurs ou en noir et blanc, et devront évidemment respecter le thème de ce concours.

Les participants qui le souhaitent peuvent aussi faire imprimer eux-mêmes leurs photos, au format A3, avant de les faire parvenir aux organisateurs au plus tard pour le 31 août.

Trois récompenses

Trois prix seront attribués. Le premier sera décerné par le jury auquel participeront notamment un photographe professionnel brainois et un représentant du Photo-Club Riva Bella. Outre la publication de six clichés lors de l’exposition au château Cheneau et la publication de sa photo dansL’Écho du Hain, le lauréat recevra six places gratuites pour des représentations ou concerts organisés par la Maison de la culture. Il y aura aussi un deuxième prix du jury ainsi qu’un prix attribué par le public, avec pour chacun des publications et des récompenses à la clé.