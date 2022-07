Braine-l’Alleud: les gens du voyage sont repartis dans le calme

Nous avions évoqué dans notre édition de vendredi l’ordonnance rendue en urgence par la présidente ff du tribunal de première instance du Brabant wallon, saisie par la SA Parc de l’Alliance. Les gens du voyage avaient 24 heures pour quitter les lieux en emportant tout leur matériel, sous peine d’une astreinte de 250 € par jour et par personne. Et en cas de besoin, la justice autorisait le recours à la force publique pour faire respecter sa décision.

Le bourgmestre, Vincent Scourneau, avait rencontré les occupants – ils campaient juste sous les fenêtres de l’administration! – dans la foulée jeudi soir, pour leur préciser qu’il n’y avait pas lieu de discuter. Et que des moyens policiers importants, avec des renforts de la réserve fédérale, étaient prévus en cas de problème.

«Tout s’est passé très correctement»

Ce dispositif n’a en réalité pas dû être actionné: vendredi, dès le début de l’après-midi, les occupants ont replié progressivement leurs installations et ont quitté les lieux dans le calme. Des policiers étaient postés aux différents carrefours et ronds-points autour du parc de l’Alliance pour s’assurer que ce déménagement ne causerait pas de problème de circulation mais le départ a été progressif et relativement coordonné, et il n’y a donc eu aucun souci.

Peu après 16h, il ne restait plus une seule caravane dans le parc de l’Alliance, et un dernier membre du campement faisait le tour des pelouses avec une pince pour placer dans un sac les (très rares) déchets qui auraient été abandonnés. Et réalité, à l’exception des détritus mis en sac et apportés en bordure de voirie ainsi que d’une échelle sans doute oubliée dans l’herbe, il ne subsiste plus aucune trace du passage des occupants.

"Tout s’est passé très correctement, confirmait le bourgmestre en fin d’après-midi.Il y a encore eu quelques tractations vendredi matin, au cours desquelles j’ai répété qu’il n’était pas question qu’ils restent un ou deux jours en plus au parc de l’Alliance. Ils ont proposé une solution, un terrain situé à la limite du territoire communal. C’est un endroit plus approprié, où l’installation des caravanes ne cause pratiquement aucune nuisance et j’ai pris contact avec le propriétaire. Un arrangement a pu être trouvé, et le départ s’est déroulé sans incident. Je reste en contact avec eux, je pense qu’on est arrivé à une solution humaine telle que je l’espérais."